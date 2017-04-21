Гаага, Мартыненко, Минск – Украина на тройном шпагате. Экспертные итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Решение международного суда ООН по иску Украины, громкое дело экс-нардепа Николая Мартыненко и гиперактивность премьера Владимира Гройсмана: об этом и многом другом говорили во время традиционного пятничного заседания клуба политологов в редакции РИА Новости Украина.

Суд в Гааге и подмена понятий

Одно из главных событий недели для страны произошло далеко за ее пределами: Международный суд ООН не удовлетворил требование Украины по временным мерам по иску к России в связи с нарушением конвенции по финансированию терроризма. Напомним, Киев утверждает, что Москва нарушила две международные конвенции: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия эти обвинения отвергает. Украина на период разбирательства потребовала от Международного суда ввести временные меры против РФ.

По мнению директора консалтинговой компании "Партия власти" Елены Дьяченко, украинская власть подавала иск в расчете на то, что никто особо не будет разбираться: уголовный ли это суд – Гаагский трибунал, – или не он. Дьяченко напомнила, что иск Украины рассматривал именно международный суд ООН.

"Почему он (иск) был подан, я думаю, все понимают. Много лет прошло с Оранжевой революции, но ничего не происходило: Украина никак не оспаривала действия РФ и, по сути, все иски, которые были поданы, которые пытались подаваться как победа власти, касались только защиты прав отдельных людей – это были иски в ЕСПЧ, все иски о деньгах, попытках получить какую-то компенсацию", – рассказала эксперт.

Минские соглашения придется выполнять

Дьяченко сообщила, что сам поданный украинской стороной иск не содержал никакой доказательной базы: по сути, "был написан каким-то пиар-менеджером".

"Украина в этом иске рассказывала международному суду ООН, какое решение он должен вынести. Вместо того чтобы под каждый тезис, как это обычно происходит, предоставлять конкретные факты и доказательства", – отметила эксперт.

В частности, Украина требовала, например, полностью возместить ущерб со сбитием "Боинга", возместить ущерб в связи с обстрелами нескольких населенных пунктов: то есть, по сути, Украина требовала у международного суда ООН признать Россию виновной в международных военных преступлениях, добавила Дьяченко.

"В итоге украинская власть получила решение суда, который обязал обе стороны – Украину и РФ – неукоснительно выполнять минские соглашения. И еще один пункт говорит о том, чтобы обе страны воздерживались от проявлений расовой дискриминации. Поэтому выступлении Скрипки сразу же попало под это решение", – отметила эксперт.

Теперь, продолжила она, каждый день не выполнения минских соглашений еще подпадает под нарушение международного суда ООН: "если раньше можно было как-то объяснять, что мы не выполняем, "потому что русские плохие", то теперь Украина нарушает вердикт международного суда". При этом военные преступления, совершенные в Донбассе с начала конфликта, рано или поздно будут рассмотрены в уголовном международном суде – в Гаагском трибунале, подытожила Елена Дьяченко.

Тактический успех, но стратегическое поражение

Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник назвал назвал решение международного суда ООН в Гааге "небольшим тактическим успехом Украины при стратегическом поражении".

К успехам он отнес то, что суд признал юрисдикцию, принял к рассмотрению дела по обеим конвенциям: и по противодействию финансированию терроризма, и по ликвидации расовой дискриминации. Также минимальным успехом политолог считает введение части ограничительных мероприятий: "это означает, что суд очень пристально следит за этой ситуацией, у судей уже есть точка зрения по тому, что происходит в Крыму, и эта точка зрения ближе к украинской позиции".

"Почему это стратегическое поражение? Потому что очевидно, что эта же точка зрения в отношении финансирования терроризма далека от позиции Украины, суд склоняется к другой оценке происходящего в Донбассе", – рассказал эксперт.

По его словам, если взять за 100% все, что Украина хотела получить в этом судебном процессе, Украина получила около 20%. При этом, считает Бортник, это означает, что риск проигрыша, особенно в деле по финансированию терроризма, – огромен. Если же Украина проиграет этот иск, это может стать "легализацией позиции России".

А политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отметил, что "в Гааге пиарщикам не верят – верят юридическим аргументам".

"Юристы-международники изначально предупреждали, что результата не будет…. Если за дело берутся непрофессионалы, если оно политизируется, скорее всего, будет провал. Так оно и получилось", – сообщил эксперт.

Два мотива дела Мартыненко

Громкое политическое дело внутри Украины – задержание детективами НАБУ экс-нардепа от "Народного фронта" Николая Мартыненко. По сообщениям СМИ, политик является ближайшим соратником экс-премьера Арсения Яценюка и одним из финансовых и политических столпов "Народного фронта".

Руслан Бортник считает, что это дело имеет бизнес-политические корни.

"Мотивациями для атаки на Мартыненко – обращаю ваше внимание, что дело начато еще в 2013 году, стали две составляющие. Первая: бизнес, деньги. В последних обнародованных фрагментах так называемых "пленок Онищенко" Мартыненко прямо говорит, что окружение президента при поддержке самого президента, при его участии пыталось якобы лишить его бизнеса, связанного с энергетикой, "Энергоатомом". Он говорит, что та же судьба в какой-то мере постигла и Ахметова.

Бизнес-мотивация может быть ключевой сегодня, потому что мы видим и дело Насирова, подзабытое дело Клюева, ситуация с Фирташем, Коломойским, Ахметовым. Все они в той или иной мере касаются больших денег. … Складывается впечатление, что во власти должен остаться только один олигарх. Такая стратегия сегодня реализуется. И я не исключаю, что мотивацией атаки на Мартыненко стала банальная жадность, стремление контролировать все финансы нашей страны", – сообщил эксперт.

Вторым мотивом, по мнению политолога, мог быть мотив политический.

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"Мы видим сегодня 5 пустых кресел в высшей власти …, видим элементы переформатирования правительства, которое, я уверен, будет. Причем не обязательно отставка Гройсмана, но смена целого перечня министров вероятна. И я не исключаю, что атака на Мартыненко, который долгое время был ключевым спонсором "Народного фронта", а раньше – Майдана, может связана с тем, что пытаются отжать квоты "Народного фронта" во время переформатирования правительства. И, возможно, стоит вопрос о министре внутренних дел, министре юстиции и др. Таким образом их пытаются поставить перед очень сложным выбором: или вы спасаете Мартыненко, или вы делитесь квотами в правительстве, еще более теряя свое влияние на эти структуры", – рассказал эксперт.

Бортник прогнозирует, что в худшем случае для Мартыненко ему придется внести залог, в лучшем – "обойдутся другими мерами пресечения".

"Это дело означает, что президенту уже никто доверять не сможет. Не осталось не обманутых людей, которые строили послемайданную систему. … И это означает, что политико-экономическая борьба под ковром достигла пика", – заявил политолог, добавив, что это приближает коллапс власти, потому что она теряет поддержку бизнес-партнеров.

Олигархи и президент: конец отношений?

Андрей Золотарев считает, что в деле Мартыненко – очень много схожего с делом Насирова.

"В украинской политике все начинается и заканчивается деньгами. (Но также) это конвульсии той конфигурации власти, которая была сформирована под кураторством Байдена, где Порошенко достались силовые структуры, вертикаль власти, а на хозяйство в Кабмин был отправлен Яценюк. Эта система доживает свои последние дни", – подчеркнул эксперт.

По его словам, вопрос времени, как отреагируют на задержание Мартыненко.

"Мне представляется, что олигархи должны прекрасно понимать, что дальше договариваться с президентом, по большому счету, не о чем. А в случае реализации сценарии "сожрем друг друга" профит получат те, кто курирует НАБУ из-за океана. Понятно, что эта контора создавалась, чтобы стать параллельной структурой, дублирующей власти", – сказал Золотарев.

Гиперактивность Гройсмана: кресло шатается?

Руслан Бортник также обратил внимание на проявившуюся в минувшую неделю гиперактивность премьер-министра Владимира Гройсмана: "он буквально ежедневно выступает с микроотчетами перед разными людьми – коллективами, студентами, более того, запущена интенсивная реклама по ТВ".

"Это вместе с повышенной минимальной заработной платой, вместе с заявлениями о повышении минимальной пенсии, вместе с отказом от абонплаты за газ, многими другими социальными обещаниями – это, возможно, означает, что премьер-министр начал свою избирательную кампанию. И что выборы где-то близко", – предположил эксперт.

Как минимум то, что Гройсман начал делать то, чего не делал целый год, означает, что он чувствует, что кресло под ним шатается, продолжил политолог, и "что поддержка со стороны других ключевых политических игроков не столь незыблима".

"И Гройсману стали нужны рейтинги, социальная поддержка, хорошее медиа-лицо. Поэтому он развернул такую кампанию", – отметил Бортник.

"Оппозиция" поможет Гройсману

Андрей Золотарев озвучил данные статистики, опубликованной Комитетом избирателей Украины. Речь идет о том, кого избиратели Центральной Украины сегодня считают оппозицией в стране. На первых позициях – "Батькивщина", "Радикальная партия" Ляшко.

При этом, если посмотреть, кто как голосует в ВР, то около 50% правительственных инициатив поддерживалось депутатами "Самопомощи", Радикальной партии, "Батькивщины", сообщил политолог. При этом у Оппозиционного блока цифра составила 19%, а "другая оппозиционная группа, у которой имидж сателлитов власти, – 27% поддержки со стороны "Видродження".

"Те, кто числят себя оппозицией, в последний момент подставят плечо Гройсману. Гройсмана в отставку не отправят, но, скорее всего, программу правительства не утвердят, и годовой иммунитет он не получит", – спрогнозировал эксперт.

Новые пленки Онищенко: "шанс вылезти из болота"

Руслан Бортник также прокомментировал новую порцию так называемых "пленок беглого народного депутата Александра Онищенко".

"Мне кажется, они должны были бы стать ключевым объектом расследования для Национального антикоррупционного бюро, для генеральной прокуратуры, а НАБУ не может возбуждать дела в отношении президента, – только генеральная прокуратура.

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В любом случае, в этих пленках Онищенко идет речь, что какие-то люди, голоса которых очень похожи на Мартыненко и Онищенко, утверждают, что президент причастен к самой высокой коррупции, к разрушением бизнеса Ахметова и Мартыненко, к коррупционным бизнес-схемам. Это сегодня должно стать ключевой задачей для расследования всей правоохранительной системы", – сообщил политолог.

Если же общество не будет реагировать на подобные вещи, Украина "никогда не выберется из этого болота", а вся борьба с коррупцией только и останется на уровне риторики, уверен Бортник.