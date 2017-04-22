Защита Мартыненко заверила, что не будет затягивать судебный процесс

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Адвокат бывшего народного депутата Николая Мартыненко Игорь Черезов заверил, что защита не будет затягивать судебный процесс по избранию меры пресечения.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мы не будем затягивать процесс. Хоть так его пожалеем, ведь понятно, что не слушает он нас. Нет смысла. Что будет в определении и так понятно", — написал Черезов.

Также, Черезов выразил сожаление по поводу судьи Александра Бобровникова.

"О чем я думаю… о том, что мне искренне жаль судью Бобровника. По-человечески. Ведь исход его карьеры понятен, да и Чаус — пример уже из новейшей истории. И самое главное, ради чего? Как по мне, то проще отсидеть и выйти свободным от всех "поводков". Судья он не плохой, просто всем понятно, что влип и вынужден исполнять все причуды правоохранителей", — написал адвокат.

Национальное антикоррупционное бюро Украины в четверг задержало Мартыненко по подозрению в растрате 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что детективы будут ходатайствовать в суде об аресте Мартыненко на 60 суток с альтернативой залога в 300 миллионов гривен (более 11,2 миллиона долларов).