Золотарев о деле Мартыненко: это конвульсии власти

"Мне представляется, что олигархи должны прекрасно понимать, что дальше договариваться с президентом, по большому счету, не о чем. А в случае реализации сценарии "сожрем друг друга" профит получат те, кто курирует НАБУ из-за океана. Понятно, что эта контора создавалась, чтобы стать параллельной структурой, дублирующей власти", – сказал Золотарев на пресс-конференции РИА Новости Украина.

Накануне в интернете появилась третья запись покинувшего Украину депутата Александра Онищенко. Утверждалось, что нардеп разговаривает с Мартыненко. На первом из фрагментов записи человек, голос которого похож на Мартыненко, подтверждает, что Порошенко прислал к нему НАБУ с обысками после того, как он рассказал президенту о структуре бизнеса предприятия НАЭК "Энергоатом". На другом фрагменте он описывает, как люди Порошенко — Александр Грановский и Игорь Кононенко — зарабатывали на Одесском припортовом заводе (запись доступна здесь).

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Национальное антикоррупционное бюро Украины в четверг задержало Мартыненко по подозрению в растрате 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что детективы будут ходатайствовать в суде об аресте Мартыненко на 60 суток с альтернативой залога в 300 миллионов гривен (более 11,2 миллиона долларов).