Суд отпустил Мартыненко на поруки

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Соломенский райсуд Киева отпустил бывшего народного депутата Николая Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и четырех министров.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую резолютивную часть решения сегодня после двух часов пребывания в совещательной комнате огласил следственный судья Александр Бобровник, который рассматривал ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании подозреваемому Мартыненко меры пресечения.

В судебном решении, в частности, разъясняются обязанности и ответственность депутатов и министров, которые взяли Мартыненко на поруки, в случае невыполнения принятых обязательств по обеспечению явки подозреваемого по первому вызову в органы досудебного следствия. Так, законодательством предусмотрено взыскание с поручителей штрафов в размере 20-50 прожиточных минимумов.

По решению суда, мера пресечения в отношении экс-депутата действует до 20 июня 2017 года, подлежит немедленному исполнению после ее оглашения, но может быть обжалована в апелляционном порядке в течение пяти суток.

Напомним, суд начал рассматривать дело Мартыненко в пятницу, 21 апреля, около 19:00. После полуночи судья объявил перерыв до утра субботы.

Национальное антикоррупционное бюро Украины в четверг задержало Мартыненко по подозрению в растрате 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что детективы будут ходатайствовать в суде об аресте Мартыненко на 60 суток с альтернативой залога в 300 миллионов гривен (более 11,2 миллиона долларов).