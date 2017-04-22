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    Политика

    Суд отпустил Мартыненко на поруки

    Тема:

    Задержание экс-депутата Николая Мартыненко (29)

    (обновлено: )19602
    Об освобождении после двух часов пребывания в совещательной комнате огласил следственный судья Александр Бобровник, который рассматривал ходатайство об избрании подозреваемому Мартыненко меры пресечения.
    Николай Мартыненко
    Roman Kravets / Facebook

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Соломенский райсуд Киева отпустил бывшего народного депутата Николая Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и четырех министров.

    Суд избирает меру пресечения экс-нардепу Николаю Мартыненко (прямая трансляция)
    Канал "Радіо Свобода онлайн" на Youtube
    Суд избирает меру пресечения Мартыненко

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    Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую резолютивную часть решения сегодня после двух часов пребывания в совещательной комнате огласил следственный судья Александр Бобровник, который рассматривал ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании подозреваемому Мартыненко меры пресечения.

    В судебном решении, в частности, разъясняются обязанности и ответственность депутатов и министров, которые взяли Мартыненко на поруки, в случае невыполнения принятых обязательств по обеспечению явки подозреваемого по первому вызову в органы досудебного следствия. Так, законодательством предусмотрено взыскание с поручителей штрафов в размере 20-50 прожиточных минимумов.

    По решению суда, мера пресечения в отношении экс-депутата действует до 20 июня 2017 года, подлежит немедленному исполнению после ее оглашения, но может быть обжалована в апелляционном порядке в течение пяти суток. 

    Напомним, суд начал рассматривать дело Мартыненко в пятницу, 21 апреля, около 19:00. После полуночи судья объявил перерыв до утра субботы.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины в четверг задержало Мартыненко по подозрению в растрате 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

    Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что детективы будут ходатайствовать в суде об аресте Мартыненко на 60 суток с альтернативой залога в 300 миллионов гривен (более 11,2 миллиона долларов).

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    Задержание экс-депутата Николая Мартыненко
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