НАБУ обжалует решения суда по Мартыненко и Переломе

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. НАБУ настаивает на пересмотре меры пресечения для задержанных по делу Восточного ГОКа экс-нардепа Николая Мартыненко и первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы, говорится в заявлении НАБУ в Facebook.

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"Национальное антикоррупционное бюро не согласно с решением в отношении меры пресечения для задержанных в деле расхищения средств Восточного ГОКа и надеется, что Специализированная антикоррупционная прокуратура сможет отстоять позицию следствия в апелляционной инстанции", — говорится в сообщении НАБУ.

При избранной судом мере пресечения (личное поручительство) подозреваемые будут иметь возможность осуществлять давление на свидетелей, а также совершать действия, направленные на уничтожение доказательств их преступной деятельности. Особенно это касается бывшего нардепа Николая Мартыненка, который имеет влияние в высших политических кругах, сообщили в НАБУ.

В НАБУ подчеркнули, что задержание Мартыненко 20 апреля "было законным и оправданным". Как установило следствие накануне вручения подозрения Мартыненко резко изменил поведение: отключил телефоны, перестал пользоваться привычными автомобилями, сообщил близким адреса и автомобили, в которых планировался обыск, говорится в сообщении.

Кроме того, по данным НАБУ в ночь с 19-го на 20-е апреля Николай Мартыненко по месту проживания не ночевал. "Утром 20-го апреля детективы НАБУ установили, что он находится в приемной народного депутата Дениса Дзендзерского, откуда Мартыненко вышел через 6 часов "переговоров". В данных обстоятельствах, детективами было принято решение о задержании подозреваемого в соответствии с требованиями статьи 208 КПК Украины, для того, чтобы сделать невозможным его побег", — сообщили в НАБУ.

В сообщении бюро отмечается, что оно "исполняет обязательства в суровом соответствии с законом, независимо от политической принадлежности или убеждений субъектов расследований".

Ранее Соломенский райсуд Киева отпустил бывшего народного депутата Николая Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и четырех министров.

Напомним, суд начал рассматривать дело Мартыненко в пятницу, 21 апреля, около 19:00. После полуночи судья объявил перерыв до утра субботы.

Национальное антикоррупционное бюро Украины в четверг задержало Мартыненко по подозрению в растрате 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий ранее заявил, что детективы будут ходатайствовать в суде об аресте Мартыненко на 60 суток с альтернативой залога в 300 миллионов гривен (более 11,2 миллиона долларов).

Также напомним, Соломенский районный суд Киева отпустил первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому на поруки.