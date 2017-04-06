наверх
06.04.201715:53
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.11
  • USD27.16+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    "Народный фронт" не будет голосовать за отставку Кабмина - Яценюк

    (обновлено: )32
    По словам Арсения Яценюка, действующее правительство во главе с Владимиром Гройсманом продолжает реформы, которые были заложены его Кабмином.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Фракция "Народного фронта" в Верховной Раде Украины не будет голосовать за отставку действующего правительства во главе с премьером Владимиром Гройсманом, если этот вопрос будет вынесен на рассмотрение парламента, заявил экс-премьер Украины, глава партии "Народной фронт" Арсений Яценюк.

    Гройсман сообщил, куда пойдет транш от МВФ. Видео
    112 Украина/Youtube
    Гройсман сообщил, куда пойдет транш МВФ

    "Фракция "Народного фронта" не будет голосовать за отставку действующего Кабмина", — сказал Яценюк журналистам в четверг на полях Десятого киевского форума по безопасности.

    Он добавил, что действующее правительство продолжает реформы, которые были заложены его Кабмином. По словам Яценюка, "голосов за отставку кабмина как не было, так и нет".

    Парламент после избрания Гройсмана главой Кабмина одобрил программу деятельности правительства, которая в течение года делает невозможным его отставку. Таким образом, у действующего правительства до 14 апреля 2017 года действует "иммунитет": до этого времени у Рады нет никакой юридической возможности инициировать его отставку. Согласно законодательству, правительство должно отчитаться перед парламентом о выполнении программы своей работы. Ранее сам Гройсман опроверг возможность отставки Кабмина в ближайшее время.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Европарламента в Страсбурге.
    Безвиз наш? Европарламент сказал "да"
    Сотни человек штурмовали "газетную арку" в Полтаве: кадры с места событий. Видео
    Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве
    Медведчук Виктор
    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ
    Ситуация у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв
    Теракт в метро Санкт-Петербурга