"Народный фронт" не будет голосовать за отставку Кабмина - Яценюк

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Фракция "Народного фронта" в Верховной Раде Украины не будет голосовать за отставку действующего правительства во главе с премьером Владимиром Гройсманом, если этот вопрос будет вынесен на рассмотрение парламента, заявил экс-премьер Украины, глава партии "Народной фронт" Арсений Яценюк.

"Фракция "Народного фронта" не будет голосовать за отставку действующего Кабмина", — сказал Яценюк журналистам в четверг на полях Десятого киевского форума по безопасности.

Он добавил, что действующее правительство продолжает реформы, которые были заложены его Кабмином. По словам Яценюка, "голосов за отставку кабмина как не было, так и нет".

Парламент после избрания Гройсмана главой Кабмина одобрил программу деятельности правительства, которая в течение года делает невозможным его отставку. Таким образом, у действующего правительства до 14 апреля 2017 года действует "иммунитет": до этого времени у Рады нет никакой юридической возможности инициировать его отставку. Согласно законодательству, правительство должно отчитаться перед парламентом о выполнении программы своей работы. Ранее сам Гройсман опроверг возможность отставки Кабмина в ближайшее время.