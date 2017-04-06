Яценюк о Гройсмане: это лучший премьер-министр

УНИАН

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Бывший премьер-министр Арсений Яценюк похвалил нынешнего главу правительства Владимира Гройсмана, назвав его лучшим премьером. Об этом лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил, комментируя журналистам возможную отставку Кабинета министров, сообщает "Українські новини".

"Голосов нет и не будет. Это лучший премьер", — приводит слова Яценюка агентство.

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Ранее Гройсман заявил, что отставка действующего Кабмина выгодна некоторым политикам для дестабилизации в стране.

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Верховная Рада после избрания Гройсмана главой Кабмина в 2016 году одобрила программу деятельности правительства, которая в течение года делает невозможным его отставку. Таким образом, у действующего правительства до апреля 2017 года есть "иммунитет", поэтому в Раде пока нет никакой юридической возможности инициировать его отставку.

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В то же время ряд СМИ ранее сообщили о возможности смещения весной с должности Гройсмана, так как существует некий конфликт между премьером и президентом, который вызван тем, что премьер ведет самостоятельную игру.