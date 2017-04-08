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    Ты мне, я - тебе. Соцсети о взаимных реверансах Яценюка и Гройсмана

    (обновлено: )21910
    Экс-премьер Украины Арсений Яценюк назвал нынешнего главу правительства Владимира Гройсмана лучшим премьером. Такое громкое заявление не прошло мимо ушей простых украинцев, став одной из топовых тем для обсуждения. Что же пишут об этом в соцсетях?
    Владимир Гройсман и Арсений Яценюк
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

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    В народе говорят, что похвала в очи — хуже порчи. Не соврала пословица. После того, как бывший глава украинского правительства Арсений Яценюк заявил, что нынешний премьер Владимир Гройсман — лучший глава Кабмина, в соцсетях шум поднялся изрядный. Такое заявление Яценюка сделал в кулуарах Киевского форума по безопасности, отметив, что поэтому в Верховной Раде и не будет голосов за его отставку.

    Украинцев заявление Яценюка насторожило: "Яценюк назвал Гройсмана "лучшим премьером" и заявил, что голосов за отставку Вовы Борисыча в Раде не будет. "Лучший" по сравнению с кем? И кто голосовать-то будет?", — интересуются в соцсетях, попутно рассуждая: "Яценюк о Гройсмане: "лучший премьер" Получается, не зря Онищенко голоса скупал?)" "Потому что старой школы политики, как правило, не позорят страну, в отличие от "молодых кровей", или как они себя гордо именуют "еврооптимисты", это их метод — гадости говорить и желательно для иностранных дипломатов, СМИ", — есть в сетях и такие комментарии.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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