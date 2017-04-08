Ты мне, я - тебе. Соцсети о взаимных реверансах Яценюка и Гройсмана

УНИАН

Тимур Громов, РИА Новости Украина Accidents news на Youtube Порошенко, Яценюк и Гройcман узнали итоги голосования по безвизу: реакция

В народе говорят, что похвала в очи — хуже порчи. Не соврала пословица. После того, как бывший глава украинского правительства Арсений Яценюк заявил, что нынешний премьер Владимир Гройсман — лучший глава Кабмина, в соцсетях шум поднялся изрядный. Такое заявление Яценюка сделал в кулуарах Киевского форума по безопасности, отметив, что поэтому в Верховной Раде и не будет голосов за его отставку.

Украинцев заявление Яценюка насторожило: "Яценюк назвал Гройсмана "лучшим премьером" и заявил, что голосов за отставку Вовы Борисыча в Раде не будет. "Лучший" по сравнению с кем? И кто голосовать-то будет?", — интересуются в соцсетях, попутно рассуждая: "Яценюк о Гройсмане: "лучший премьер" Получается, не зря Онищенко голоса скупал?)" "Потому что старой школы политики, как правило, не позорят страну, в отличие от "молодых кровей", или как они себя гордо именуют "еврооптимисты", это их метод — гадости говорить и желательно для иностранных дипломатов, СМИ", — есть в сетях и такие комментарии.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook