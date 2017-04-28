Объявить Яценюка в розыск: МВД получило копию обращения РФ в Интерпол

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. МВД сообщило, что получило копию обращения правоохранительных органов РФ в Интерпол с просьбой об объявлении экс-премьера Арсения Яценюка в международный розыск, но рассчитывает, что организация не станет этого делать.

"Министерство внутренних дел Украины получило копию обращения правоохранительных органов РФ в Генеральный секретариат Интерпола в Лионе с запросом об объявлении Яценюка Арсения Петровича в международный розыск с целью ареста и его дальнейшей экстрадиции в РФ", — говорится в сообщении, обнародованном на сайте ведомства в пятницу.

В МВД отмечают, что факт обращения не является официальным объявлением Интерполом Арсения Яценюка в международный розыск и нуждается в изучении на предмет соответствия уставу и правилам организации.

Сообщается также, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал письмо главе украинского бюро Интерпола, в котором изложил факты, якобы свидетельствующие о политических мотивах дела против Яценюка. По словам Авакова экс-премьер Украины "никогда не был в Чечне, не участвовал ни в каких вооруженных конфликтах, а в указанный российскими следователями период проживал, учился и работал по месту своего рождения на территории Украины".

"Учитывая изложенное, министерство надеется, что… Генеральный секретариат и Комиссия по контролю за файлами Интерпола примет во внимание позицию Украины и запретит использование возможностей и механизмов Интерпола для инспирированного российской стороной политического преследования Яценюка", — говорится в сообщении.

Напомним, бывший премьер-министр Арсений Яценюк похвалил нынешнего главу правительства Владимира Гройсмана, назвав его лучшим премьером.