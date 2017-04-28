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    Политика

    Объявить Яценюка в розыск: МВД получило копию обращения РФ в Интерпол

    (обновлено: )576160
    Факт обращения не является официальным объявлением Интерполом Арсения Яценюка в международный розыск и нуждается в изучении на предмет соответствия уставу и правилам организации.
    Арсений Яценюк пришел в Раду в брендовых очках Chopard
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. МВД сообщило, что получило копию обращения правоохранительных органов РФ в Интерпол с просьбой об объявлении экс-премьера Арсения Яценюка в международный розыск, но рассчитывает, что организация не станет этого делать.

    Владимир Гройсман и Арсений Яценюк
    УНИАН
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    "Министерство внутренних дел Украины получило копию обращения правоохранительных органов РФ в Генеральный секретариат Интерпола в Лионе с запросом об объявлении Яценюка Арсения Петровича в международный розыск с целью ареста и его дальнейшей экстрадиции в РФ", — говорится в сообщении, обнародованном на сайте ведомства в пятницу.

    В МВД отмечают, что факт обращения не является официальным объявлением Интерполом Арсения Яценюка в международный розыск и нуждается в изучении на предмет соответствия уставу и правилам организации.

    Сообщается также, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал письмо главе украинского бюро Интерпола, в котором изложил факты, якобы свидетельствующие о политических мотивах дела против Яценюка. По словам Авакова экс-премьер Украины "никогда не был в Чечне, не участвовал ни в каких вооруженных конфликтах, а в указанный российскими следователями период проживал, учился и работал по месту своего рождения на территории Украины".

    "Учитывая изложенное, министерство надеется, что… Генеральный секретариат и Комиссия по контролю за файлами Интерпола примет во внимание позицию Украины и запретит использование возможностей и механизмов Интерпола для инспирированного российской стороной политического преследования Яценюка", — говорится в сообщении.

    Напомним, бывший премьер-министр Арсений Яценюк похвалил нынешнего главу правительства Владимира Гройсмана, назвав его лучшим премьером.

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