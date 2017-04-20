Гаврилечко: поднять пенсии можно, отменив "реформы" Гройсмана и Яценюка

"Как не увеличивай пенсионный возраст, и что ты не делай с пенсионерами, а увеличить пенсию в три раза, до уровня 2013 года, невозможно. Для того, чтобы увеличить пенсии сейчас не нужно проводить никаких пенсионных реформ. А нужно ликвидировать все те реформаторские потуги, которые были сделаны правительствами Яценюка и Гройсмана", — заявил Гаврилечко в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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В этом году правительство анонсирует повышение пенсий на 10,1% (в мае и декабре) и их масштабное "осовременивание". Пенсия украинцев зависит от трех показателей: средней зарплаты по стране на момент, когда выходил на пенсию, стажа и соотношения собственной зарплаты к средней. Последний раз такое "осовременивание" происходило в 2012-м году.