Аваков просит Интерпол не объявлять Яценюка в международный розыск

КИЕВ, 28 апр -РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков обратился в Интерпол с просьбой отклонить запрос России и не объявлять бывшего премьер-министра и лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка в международный розыск, сообщает пресс-служба министерства.

МВД получило копию обращения от российских правоохранителей в Генеральный секретариат Интерпола в Лионе с запросом об объявлении экс-премьера Украины в международный розыск с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в РФ. В МВД отметили, что этот запрос не является официальным объявлением Интерпола Арсения Яценюка в международный розыск и подлежит изучению на предмет соответствия Уставу и Правилам организации.

"Российские следователи якобы подозревают г. Яценюка в том, что он, огнем из автомата Калашникова, якобы убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих во время боевых действий в городе Грозный Чеченской республики. (…) Это, по мнению российского следствия, произошло, когда А.П. Яценюк якобы был "членом вооруженной банды "Мрия" и вместе с ней "участвовал в атаках на российских военных на военные подразделения России на территории "Президентского дворца", площади "Минутка", и железнодорожной станции "Грозный" в период с 31 декабря 1994 по 2 январе 1995 года", — заявляет МВД.

В своем обращении Арсен Аваков заверил генсека Интерпола в том, что Яценюк никогда не бывал в Чечне, не участвовал ни в каких вооруженных конфликтах, в указанный российскими следователями период проживал, учился и работал по месту своего рождения на территории Украины.

Напомним, МВД сообщило, что получило копию обращения правоохранительных органов РФ в Интерпол с просьбой об объявлении экс-премьера Арсения Яценюка в международный розыск, но рассчитывает, что организация не станет этого делать.