В Раде заговорили о главе НБУ? Насколько серьезны требования депутатов

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

У президента Петра Порошенко есть несколько кандидатур на должность главы Нацбанка, имена которых пока не разглашаются. В то же время он уверен, что до парламентских каникул нового руководителя регулятора всё-таки выберут.

В настоящее время глава НБУ Валерия Гонтарева находится в отпуске. Она будет отдыхать до тех пор, пока парламент и президент не утвердят ее увольнение. При этом Валерия

Гонтарева заявила, что готова отчитаться о своей работе перед депутатами в Верховной Раде перед отставкой по приглашению парламента. Отчета главы НБУ требуют и сами депутаты. Едва ли не громче всех этого требуют представители оппозиционной "Радикальной партии Олега Ляшко".

Временно исполняет обязанности главы регулятора первый заместитель Валерии Гонтаревой Яков Смолий.

Кто же может занять место Валерии Гонтаревой, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам финансов, бывший член совета Нацбанка Василий Горбаль.

Почему именно "Радикальная партия" требует такого отчета Валерии Гонтаревой?

— Если говорить о радикалах, то это достаточно последовательная позиция, которая связана с позицией главы профильного комитета, который является представителем Радикальной партии. Вспомните все шоу, которые были в парламенте с появлением нового регулятора Гонтаревой и там как диалог не заладился с комитетом, главой комитета. Подтверждением тому и достаточно, скажем так, противоречивые законодательные инициативы, которые в продолжение конфликта регистрировали представители "Радикальной партии", то есть на лицо публичный конфликт. Есть ли основанием этого какие-то экономические интересы или что-то, кроме политики, мне неизвестно, но все может быть.

Сергей Рыбалка обвиняет главу НБУ в том, что отсутствует четкая стратегия развития.

— На самом деле НБУ предлагал стратегию до 2020 года, но речь идет несколько о другом. При голосовании Гонтаревой на должность, действительно, не было презентации некого плана действий и не столько даже стратегии, сколько тактическое видение ситуации на ближайший год-два. Это, наверное, больше волнует депутатов, чем более далекие перспективы. То есть даже так называемый этап очистки банковской системы вызвал в обществе много противоречивых и больше негативных оценок. Я думаю, если бы при назначении Гонтарева озвучила бы планы по очистке банковской системы, приоритеты, принципы, сроки осуществления этапа очистки, наверное, и вопросов было бы немного, потому что очень часто решения принимались, скорее всего, наверное, более эмоционально. Именно эмоциональностью можно было объяснить то или иное решение, что лишний раз подтверждало, что может быть единого стройного пантеона действий нет. Хотя, я понимаю, что достаточно сложно принимать решения в условиях наличия лоббистов практически за каждым финансовым учреждением и достаточно сложной институциональной независимости.

Будущий отчет Гонтаревой, это чисто формальность или она может что-то новое рассказать?

— Это возможность проявить определенную недоброжелательность в виде шоу. Не знаю, надо ли оно непосредственно самой главе НБУ. Оно явно не улучшит диалог между регулятором и парламентом. Тут больше, наверное, будет зависеть от следующего главы, насколько он учтет все недоработки. По крайней мере на первом этапе покажет такую не то, что лояльность, а открытость к парламенту, к депутатам. И несмотря на то, что мы понимаем, что президент будет продавливать нужную кандидатуру, новому кандидату необходимо будет потрудиться и с отдельными депутатами, и с парламентом, с презентацией своих намерений и действий.

Вам известны кандидаты на должность нового главы НБУ? РИА Новости Украина Евгений Котенко Корнейчук: Порошенко уже заметает следы "подвигов" Гонтаревой

— Традиционно всегда на эту должность называются, как минимум, с десяток фамилий. Сейчас ряд фамилий из этого списка выпали ввиду, например, политической ассоциированности, измене законодательства и конфликта интересов. То есть не могут быть те, кто у кого есть банковские активы. Наверное, выпадают из этого списка и те, кто в послужном списке последние годы имеет запись в трудовой книге: работал в банке с российским капиталом. Это неоднозначно воспринимается в парламенте.

Как вы оцениваете кандидатуру председателя правления "Райффайзен" Владимира Лавренчука?

— Он один из фаворитов, тем более, его фамилию назвала Валерия Гонтарева, чем, возможно, сделала ему медвежью услугу. О нем хорошо отзываются наши международные финансовые партнеры, но опять же, принимать решение будет президент, но тут все факторы будут учитываться.

Какие шансы у Якова Смолия?

— На сегодняшний момент пока его кандидатура таким образом не обсуждалась, только в контексте временно исполняющего обязанности. Поэтому многие понимают, что отпуск может несколько затянуться и, скажем так, даже в самом парламенте допускают, что этот отпуск может быть до осени.

То есть к концу июля все-таки нет особых шансов, что мы узнаем имя главы нового главы НБУ?

— Мы же тут еще и зависим от графика работы ВР и той политической ситуации в самом ВР, наличие голосов. На повестке дня у парламента стоят чрезвычайно сложные вопросы как земельная и пенсионная реформы, которые, к сожалению, не объединяют голоса, а наоборот, разъединяют и явно не сплачивают коалицию.

Стоит ли рассчитывать на единство в этом вопросе между главой государства и парламентом?

— Мне кажется, что такой вопрос как голосование за отставку и за назначение может быть принят, наверное, после решения вопроса по вот этим острым вопросам как пенсионная и земельная реформа, в тот момент, когда появится какая-то короткая возможность в парламенте провести этот вопрос и такой блицкриг. Если возможность для такого блицкрига у президента появится, то будет внесена такая кандидатура.

Вы лично что можете сказать о работе Валерии Гонтаревой? Какие были провалы и победы?

— Коммуникационная стратегия с парламентом, с обществом неким образом пострадала, несмотря на то, что последнее время НБУ уделял большое внимание этому вопросу, но где-то не заладилось в самом начале. Тут или личные особенности Валерии Алексеевны или другие факторы. Но мне кажется, с экспертами и парламентом это было одно из слабых направлений. Плюс так называемый этап очистки. Факты говорят, цифры говорят сами за себя, то есть это то количество средств, которое осталось в банках, которые были выведены с рынка и которые были признаны неплатежеспособными и за каждой суммой — это судьба какого-то конкретного предприятия или конкретного лица, который не попадает в рамки

Фонда гарантирования физических лиц, правда, там, где сумма больше 200 тысяч гривен.

Ранее политолог Николай Давидюк в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что Гонтарева или кто-то из ее заместителей может стать следующим Романом Насировым.

А эксперт по вопросам финансов Василий Горбаль в эфире заявил, что выбирая нового главу НБУ, Рада будет более придирчивой, учитывая претензии к работе Гонтаревой.