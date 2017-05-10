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    Со сменой руководителя НБУ политика регулятора не изменится — эксперт

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    По собственному. Гонтарева объявила об отставке (136)

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    Экономист Виктор Скаршевский в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в Украине есть два мощных ограничителя свободы действий главы НБУ — президент и МВФ, по указке которого последние три года действует Нацбанк.
    Часы на здании Национального банка Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. О назначении нового главы НБУ высказался в эфире радиостанции Голос Столицы экономист Виктор Скаршевский.

    Валерия Гонтарева
    УНИАН
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    "Здесь дело не в персоналиях, они важны для политиков, для того же президента. Для украинских граждан более важно, какую политику финансовую, денежно-кредитную будет проводить НБУ. А вот с этим, к сожалению, ничего не изменится. То, что было при Гонтаревой будет продолжаться и дальше, потому что здесь есть два мощных ограничителя свободы действий главы НБУ. Первый — это президент, который подает кандидатуру в ВРУ. А второй ограничитель — это МВФ, по указке которого действует НБУ уже последних три года. Поэтому каких-то радикальных изменений ожидать не приходится", — считает эксперт.

    Напомним, с 11 мая руководитель Национального банка Валерия Гонтарева идет в двухмесячный отпуск. Гонтарева надеется, что за это время Верховная Рада по представлению президента рассмотрит вопрос о ее отставке и назначении нового руководителя Нацбанка.

    Временным руководителем НБУ будет первый заместитель Валерии Гонтаревой Яков Смолий. Об этом руководительница Нацбанка сообщила на своем последнем совещании с руководителями крупнейших банков в качестве председателя НБУ.

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