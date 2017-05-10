Со сменой руководителя НБУ политика регулятора не изменится — эксперт

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. О назначении нового главы НБУ высказался в эфире радиостанции Голос Столицы экономист Виктор Скаршевский.

"Здесь дело не в персоналиях, они важны для политиков, для того же президента. Для украинских граждан более важно, какую политику финансовую, денежно-кредитную будет проводить НБУ. А вот с этим, к сожалению, ничего не изменится. То, что было при Гонтаревой будет продолжаться и дальше, потому что здесь есть два мощных ограничителя свободы действий главы НБУ. Первый — это президент, который подает кандидатуру в ВРУ. А второй ограничитель — это МВФ, по указке которого действует НБУ уже последних три года. Поэтому каких-то радикальных изменений ожидать не приходится", — считает эксперт.

Напомним, с 11 мая руководитель Национального банка Валерия Гонтарева идет в двухмесячный отпуск. Гонтарева надеется, что за это время Верховная Рада по представлению президента рассмотрит вопрос о ее отставке и назначении нового руководителя Нацбанка.

Временным руководителем НБУ будет первый заместитель Валерии Гонтаревой Яков Смолий. Об этом руководительница Нацбанка сообщила на своем последнем совещании с руководителями крупнейших банков в качестве председателя НБУ.