Россия заявила о доказательствах участия Яценюка в расстрелах военных в Чечне

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Следственный комитет России собирается добиваться привлечения экс-премьера Украины Арсения Яценюка к уголовной ответственности, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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По ее словам, ведомство располагает доказательствами его участия в столкновениях в Чечне в 1994-95 годах.

"Следственный комитет России намерен добиваться привлечения Яценюка к уголовной ответственности по российскому законодательству, используя все правовые возможности, предусмотренные международным правом", — сказала она.

По ее словам, у СК есть доказательства участия Яценюка как минимум в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в Грозном и в феврале 1995 года, а также в пытках и расстрелах пленных военнослужащих российской армии в Октябрьском районе Грозного 7 января 1995 года.

В пятницу Генпрокуратура РФ сообщила, что материалы для розыска Яценюка направлены в Интерпол. Копия обращения правоохранительных органов России была получена в Киеве. Глава украинского МВД Арсен Аваков написал письмо главе украинского бюро Интерпола, в котором изложил факты, якобы свидетельствующие о политических мотивах дела против Яценюка.