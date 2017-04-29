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    Россия

    Россия заявила о доказательствах участия Яценюка в расстрелах военных в Чечне

    (обновлено: )737120
    В Следственном комитете России заявили, что намерены "добиваться привлечения Яценюка к уголовной ответственности по российскому законодательству, используя все правовые возможности".
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Украинское фото

    МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Следственный комитет России собирается добиваться привлечения экс-премьера Украины Арсения Яценюка к уголовной ответственности, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Задержание детективами НАБУ соратника Яценюка Николая Мартыненко
    канал "Радио Свобода Украина" в YouTube
    Задержание детективами НАБУ соратника Яценюка Николая Мартыненко

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    По ее словам, ведомство располагает доказательствами его участия в столкновениях в Чечне в 1994-95 годах. 

    "Следственный комитет России намерен добиваться привлечения Яценюка к уголовной ответственности по российскому законодательству, используя все правовые возможности, предусмотренные международным правом", — сказала она.

    По ее словам, у СК есть доказательства участия Яценюка как минимум в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в Грозном и в феврале 1995 года, а также в пытках и расстрелах пленных военнослужащих российской армии в Октябрьском районе Грозного 7 января 1995 года.

    В пятницу Генпрокуратура РФ сообщила, что материалы для розыска Яценюка направлены в Интерпол. Копия обращения правоохранительных органов России была получена в Киеве. Глава украинского МВД Арсен Аваков написал письмо главе украинского бюро Интерпола, в котором изложил факты, якобы свидетельствующие о политических мотивах дела против Яценюка.

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