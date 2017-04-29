Яценюк призвал Польшу унять разжигание "в угоду РФ" ненависти против Украины

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Экс-премьер Украины Арсений Яценюк призывает польскую власть унять разжигание украинофобскими силами атмосферы ненависти против Украины, сообщает пресс-служба партии "Национальный фронт".

"Призываю польскую власть унять разжигание украинофобскими силами атмосферы ненависти против Украины, нашей истории, памяти. Ни польское правительство, ни польское общество не могут молчаливо наблюдать за этими грозными процессами", — заявил Яценюк.

Он подчеркнул, что "варварство против наших символов и могил не может быть допустимым".

"Вместе с польскими партнерами должны остановить подрывные действия любых сил, которые по обе стороны границы постараются противопоставить наши государства и народы в угоду России. Верю, что мы, украинцы и поляки, имеем достаточную мудрость и государственную силу, чтобы не только остановить нынешние угрозы, но и раз и навсегда осознать взаимное равенство, взаимозависимость и взаимную необходимость", — заявил Яценюк.

Ранее директор института Владимир Вятрович сообщил, что памятник воинам УПА демонтирован на кладбище вблизи Перемышля в Польше. МИД Украины заявил, что возмущен разрушением памятника и намерен обратиться за разъяснениями польской стороны. Министерство культуры Польши пояснило, что демонтаж памятника украинским националистам в Польше произведен законно, монумент якобы был установлен нелегально.

В свою очередь Украинский институт национальной памяти заявил, что инициировал приостановку выдачи разрешений на проведение работ по поиску захоронений и упорядочивание памятных мест Польши на территории Украины в связи с отсутствием реакции польских властей на уничтожение украинского памятника вблизи Перемышля.

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Напомним, 10 марта неизвестные облили красной краской памятник профессорам Львовской политехники, которых в 1941 году расстреляли немецкие войска. Вскоре похожий случай произошел в поселке Подкамень Бродовского района. Там облили красной краской надгробные памятники полякам, погибшим в марте 1944 года, а на центральном кресте написали "Смерть ляхам".