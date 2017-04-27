Институт нацпамяти приостанавливает легализацию польских памятников

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Украинский институт национальной памяти инициировал приостановку выдачи разрешений на проведение работ по поиску захоронений и упорядочивание памятных мест Польши на территории Украины в связи с отсутствием реакции польских властей на уничтожение украинского памятника вблизи Перемышля.

Ранее директор института Владимир Вятрович сообщил, что памятник УПА демонтирован на кладбище вблизи Перемышля в Польше. МИД Украины заявил, что возмущен разрушением памятника и намерен обратиться за разъяснениями польской стороны.

"Отсутствие надлежащей реакции польских властей на системное уничтожение украинских мест памяти в Польше заставляет нас приостановить процесс легализации польских мемориальных объектов на территории Украины", — говорится в сообщении, обнародованном в четверг на сайте института.

Институт намерен обратиться с инициативой в Государственную межведомственную комиссию по делам памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий, чтобы приостановить предоставление разрешений на проведение работ по поиску захоронений и упорядочивание польских мест памяти в Украине.

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Как отмечается в сообщении, украинское законодательство в отношении польских памятников несовершенно, поэтому более 100 из них, построенных с момента независимости Украины, еще не прошли легализацию, поэтому они будут иметь статус нелегальных.

Напомним, активисты и представители польских националистических организаций накануне разобрали на кладбище в селе Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА.