Без украинцев Польша не сможет собрать урожай - Охрименко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Несмотря на то, что ожидаемый безвизовый режим не дает разрешения на работу в странах Евросоюза, миллионы украинцев уже приготовились трудоустроится зарубежом.

По словам экономического эксперта Александра Охрименко, европейские страны, в частности Польша, заинтересованы в дешевом труде украинских граждан.

"На сегодня практически 90% всех трудовых мигрантов, которые официально работают в Польше — это украинцы. Это, прежде всего, работники сферы промышленности, обслуживание, ученые, строители, Польша охотно дает разрешение на работу, что позволяет работать до трех лет. И это при том, что безвиза пока нет. Не сложно предположить, что количество официально работающих трудовых мигрантов из Украины будет увеличиваться. В Польше наблюдается нехватка рабочих и на сегодня без украинских гастарбайтеров соседи не смогут собрать урожай. Но дело в том, что безвизовый режим не разрешает так работать. Только трудовая виза дает такие возможности. В основном, безвиз — это ориентация на туристов. Безвизовый режим будет хорош для, так называемых, поездок выходного дня", — отметил Охрименко.

По его словам, пристанищем для украинцев может стать не только Польша.

"Многие украинцы надеются, что въехав в Польшу, они смогут устроиться на работу в Испанию, Италию, Португалию, Грецию. И это вполне возможно, потому как в этих странах сейчас тоже работает достаточно много украинцев. Думаю, это направление будет развиваться. В принципе, то, что украинцы выезжают на заработки в Европу — это хорошо. Ведь чем больше валюты привезут люди в Украину, тем лучше. Например, только в прошлом году украинцы перечислили из-за рубежа семь миллиардов долларов. Миллиард, который выделили в МВФ, просто блекнет на этом фоне. Не сложно предположить, что после введения безвиза сумма увеличится до 10-15 миллиардов долларов. В таком случае проблем с валютным рынком не будет вообще", — резюмировал Охрименко.

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