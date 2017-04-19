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    Без украинцев Польша не сможет собрать урожай - Охрименко

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    По словам экономического эксперта Александра Охрименко, после введения безвизового режима количество украинских гастарбайтеров в Польше и других европейских странах стремительно увеличится.
    Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Несмотря на то, что ожидаемый безвизовый режим не дает разрешения на работу в странах Евросоюза, миллионы украинцев уже приготовились трудоустроится зарубежом.

    По словам экономического эксперта Александра Охрименко, европейские страны, в частности Польша, заинтересованы в дешевом труде украинских граждан.

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    "На сегодня практически 90% всех трудовых мигрантов, которые официально работают в Польше — это украинцы. Это, прежде всего, работники сферы промышленности, обслуживание, ученые, строители, Польша охотно дает разрешение на работу, что позволяет работать до трех лет. И это при том, что безвиза пока нет. Не сложно предположить, что количество официально работающих трудовых мигрантов из Украины будет увеличиваться. В Польше наблюдается нехватка рабочих и на сегодня без украинских гастарбайтеров соседи не смогут собрать урожай. Но дело в том, что безвизовый режим не разрешает так работать. Только трудовая виза дает такие возможности. В основном, безвиз — это ориентация на туристов. Безвизовый режим будет хорош для, так называемых, поездок выходного дня", — отметил Охрименко.

    По его словам, пристанищем для украинцев может стать не только Польша.

    "Многие украинцы надеются, что въехав в Польшу, они смогут устроиться на работу в Испанию, Италию, Португалию, Грецию. И это вполне возможно, потому как в этих странах сейчас тоже работает достаточно много украинцев. Думаю, это направление будет развиваться. В принципе, то, что украинцы выезжают на заработки в Европу — это хорошо. Ведь чем больше валюты привезут люди в Украину, тем лучше. Например, только в прошлом году украинцы перечислили из-за рубежа семь миллиардов долларов. Миллиард, который выделили в МВФ, просто блекнет на этом фоне. Не сложно предположить, что после введения безвиза сумма увеличится до 10-15 миллиардов долларов. В таком случае проблем с валютным рынком не будет вообще", — резюмировал Охрименко.

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