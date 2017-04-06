Две украинки пытались ввезти в Польшу части корабельной пушки

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Две гражданки Украины попытались ввезти в Польшу части корабельной пушки, сообщает в четверг пресс-служба координатора спецслужб в Кабмине страны.

"Агентство внутренней безопасности пресекло попытку нелегального ввоза в Польшу частей артиллерийской системы АК-630 советского производства", — говорится в сообщении. Шестиствольное орудие калибром 30 миллиметров является средством самообороны кораблей и может быть использовано для поражения воздушных целей.

Артиллерийские запчасти были обнаружены в машине с украинской регистрацией, на которой в Польшу пытались въехать две гражданки Украины, пояснили в пресс-службе. Украинки заявили таможенникам, что везут "гидравлические элементы".

Польские правоохранители установили, куда планировалось доставить части орудия, во время обысков были задержаны еще два человека, также граждане Украины. Всем им предъявлены обвинения во владении огнестрельным оружием или амуницией без соответствующего разрешения, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 8 лет. Подозреваемые арестованы на три месяца. Они не признают свою вину в контрабанде оружия, заявляя, что не понимали, что перевозят.

Ранее сообщалось, что закарпатские пограничники 25 марта задержали 14 контрабандистов сигарет, которые пытались пересечь реку Тису под водой.