Пограничники задержали 14 водолазов-контрабандистов

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Закарпатские пограничники 25 марта задержали 14 контрабандистов сигарет, которые пытались пересечь реку Тису под водой.

В целом, по информации пограничников, в результате скоординированных действий вместе с румынскими коллегами было приостановлено перемещение через государственную границу 28 пакетов контрабандных табачных изделий.

Сперва пограничники отдела "Деловое" Мукачевского отряда задержали гражданина Украины в гидрокостюме. Во время дальнейших поисков сотрудники Госпогранслужбы задержали еще 13 человек в гидрокостюмах, которые возвращались из Румынии после неудачной попытки заработать на контрабанде сигарет.

Ранее сообщалось, что гражданин Украины пытался вывезти в Китай более 100 килограммов янтаря, добыча которого ведется в Ровенской области.