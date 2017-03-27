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    Пограничники задержали 14 водолазов-контрабандистов

    (обновлено: )98
    В результате скоординированных действий вместе с румынскими коллегами было приостановлено перемещение через государственную границу 28 пакетов контрабандных табачных изделий.
    На Закарпатье задержали 14 водолазов-контрабандистов
    Пресс-служба ГПСУ

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Закарпатские пограничники 25 марта задержали 14 контрабандистов сигарет, которые пытались пересечь реку Тису под водой.

    В целом, по информации пограничников, в результате скоординированных действий вместе с румынскими коллегами было приостановлено перемещение через государственную границу 28 пакетов контрабандных табачных изделий.

    Сперва пограничники отдела "Деловое" Мукачевского отряда задержали гражданина Украины в гидрокостюме. Во время дальнейших поисков сотрудники Госпогранслужбы задержали еще 13 человек в гидрокостюмах, которые возвращались из Румынии после неудачной попытки заработать на контрабанде сигарет.

    Ранее сообщалось, что гражданин Украины пытался вывезти в Китай более 100 килограммов янтаря, добыча которого ведется в Ровенской области.

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