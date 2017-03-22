На границе с Румынией произошла драка из-за КПП для борьбы с контрабандой

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Один человек пострадал в результате конфликта у границы Украины и Румынии возле установленного пограничниками дополнительного контрольного поста для борьбы с контрабандой, сообщила в среду пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Вчера с целью демонтажа шлагбаума к контрольному посту прибыла группа лиц, возглавляемая одним из псевдоактивистов. При этом, чтобы помешать им, на защиту действий пограничного наряда встала другая группа патриотически настроенных граждан. В процессе выяснения отношений на незначительном расстоянии от контрольного поста между группами возникла потасовка, которая прекратилась благодаря вмешательству пограничного наряда. Фельдшер отдела пограничной службы оказал первую медицинскую помощь одному из пострадавших", — говорится в сообщении пограничников.

Как пояснили в пограничной службе, ведомство проводит ряд системных мер по противодействию организованной преступной деятельности по всей границе, такие же мероприятия проводятся и в Черновицкой области, где произошел конфликт и где уровень контрабанды, в частности сигарет, носил угрожающий характер.

"В рамках усиления пограничного режима на одной из дорог, которая ведет к линии государственной границы, возле населенного пункта Красноильск (Черновицкая область, возле границы с Румынией — Ред.), пограничники выставили контрольный пост, который оборудовали шлагбаумом и видеокамерами для фиксации движения через контрольный пост. Конечно, такое решение не понравилось контрабандистам или тем, кто под видом "противодействия коррупции" способствует злоумышленникам в реализации их замыслов", — заявили в погранслужбе.

По данным ведомства, к месту инцидента прибыли местные депутаты, представители Черновицкого офиса миссии ОБСЕ и Национальной полиции, конфликт удалось уладить, все его участники разошлись.

"Государственная пограничная служба Украины подчеркивает, что, несмотря на сопротивление организаторов преступных схем и их приспешников, меры по ужесточению пограничного режима и противодействию противоправной деятельности на границе будут ужесточаться на всех участках", — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в текущем году на участке украино-венгерской границы Большая Паладь – Надьгодош появится новый контрольно-пропускной пункт.