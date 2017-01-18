Двое украинцев осуждены в США на 25 лет тюрьмы за контрабанду кокаина

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Суд американского города Тампа (штат Флорида) приговорил двух граждан Украины к 25 годам тюремного заключения за попытку контрабанды кокаина, сообщает минюст США.

Ранее суд присяжных признал Игоря Польшина и Алексея Цуркана виновными в контрабанде 370 килограммов кокаина общей стоимостью 10 миллионов долларов.

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По данным ведомства, мужчины были задержаны в ноябре прошлого года у берегов Пуэрто-Рико (территория находится под управлением США).

Яхту, на которой они шли ночью без включенных огней, обнаружил патрульный пограничный самолет P-3 Orion, который передал координаты судна Береговой охране США. При обыске яхты удалось обнаружить в общей сложности 370 килограммов кокаина, в том числе смешанного с продуктами питания экипажа.

Когда яхту, которая шла под испанским флагом, проверили по базе данных, выяснилось, что она является так называемым "судном-призраком", поскольку использует чужой регистрационный номер. Откуда и куда именно направлялась яхта, не уточняется.

Ранее сообщалось, что более 1,2 тонны кокаина конфисковали с двух судов в Колумбии и Мексике.