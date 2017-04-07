Неожиданный расклад. Украина вместе с Польшей на... Берлин

Дмитрий Дзыговбродский, для РИА Новости Украина

Идет борьба за будущее Европы. И, как ни странно, Польша борется совсем не с Россией, а с базисом Евросоюза – Германией. С каждым годом противоречия между Варшавой и Берлином нарастают.

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Как только будет построен и запущен "Северный поток — 2", а также "Турецкий поток", сформируется энергетический треугольник Россия – Германия – Турция. И новые транзитные пути обойдут и Украину, и Польшу. По сути, антироссийская и русофобская политика Польши и Украины будет больше никому не нужна.

Особенность энергетических договоренностей такова, что рано или поздно они превращаются в политические договоренности. И потому, когда 30 марта Еврокомиссия обратилась к странам ЕС с призывом поддержать "Северный поток-2", это продемонстрировало новое направление политики Евросоюза, а именно основной, старой его части – в сторону здорового прагматизма и желания сотрудничества с Россией.

Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен сделала заявление, что ЕК намерена обратиться к европейским странам за разрешением начать переговоры с Россией по "Северному потоку-2". "Нам не нравится "Северный поток-2" в политическом отношении. Но у комиссии нет юридических оснований для противодействия "Северному потоку-2", так как правила ЕС не распространяются на морскую часть газопровода", - сказала Итконен.

А это означает, что попытка Польши в 2016 году заблокировать реализацию "Северного Потока — 2" провалилась. Польское правительство уже много раз выступало с откровенной и даже излишне эмоциональной критикой СП-2, характеризуя его, как "геополитический проект России". С одной стороны, в чем-то Польша права, это действительно геополитический проект. С другой стороны, это не просто проект России, а уже проект России и Германии, благодаря которому Берлин не просто получает дополнительные возможности для экономического развития, а еще и обретает большую независимость от стран Восточной Европы, которые откровенно работают во имя интересов США и против Старой Европы.

Исторический конфликт Германии и Польши длится уже почти век — еще с полей Первой мировой войны. Польское государство было воссоздано после войны на территориях, которые входили в состав России, Германии и Австро-Венгрии. По итогам Версальского мира территории, населенные немцами — Западная Пруссия, часть Силезии и Данциг — оказались в составе Польши. Для Германии это было жесточайшее унижение, которое в итоге стало одной из причин начала Второй мировой войны.

Поражение во Второй мировой не убрало противоречия между немцами и поляками. Польские политики, особенно в последнее время, особо не скрывают точку зрения, что Германия не полностью искупила вред, который нанесла Польше в период войны.

Эти обстоятельства так или иначе влияют и на решения национальных политиков, и на высказывания общественных деятелей, и на общие настроения граждан.

Когда Польша попыталась заблокировать создание "Северного Потока — 2" с помощью польского антимонопольного регулятора UOKiK, ее поддержали девять членов ЕС — Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Польша, Словакия, Румыния, Хорватия и Литва. Как видно, выступили единым фронтом дотационные и слабые страны Евросоюза. Восточная Европа против Старой Европы.

Украина в этой конфигурации является инструментом, которым пользуется Польша, чтобы свести счеты с Германией.

Ввод "Северного потока-2" запланирован на конец 2019 года. Как раз в тот период прекратит существование текущий договор между Россией и Украиной. Политическая и экономическая нестабильность на Украине, а также разгул националистических милитаристских организаций и фактически идущая гражданская война подталкивают Старую Европу к тому, чтобы обеспечить себя надежными путями транзита энергоносителей. Судя по решению Еврокомиссии, ни у кого не осталось сомнений, что ситуация на Украине не изменится еще долгие годы.

Для Германии запуск "Северного потока-2" — это вопрос экономической и социальной стабильности, а значит и национальной безопасности. И препятствует этому Польша – вместе с Украиной.

Украине стоит задуматься, чем закончится ее участие в геополитическом противостоянии евразийскому треугольнику силы – Германии, Турции и России.