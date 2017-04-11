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    Киев и Варшава обсудили план примирения народов Украины и Польши

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    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    "Лісовий вісник"

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Киев и Варшава обсудили проект "дорожной карты" по вопросам примирения украинского и польского народов, сообщила во вторник пресс-служба Администрации украинского президента.

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    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк
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    Ранее в Украине произошло несколько актов вандализма антипольской направленности. Неизвестные второй раз с начала текущего года осквернили памятник полякам, убитым в 1944 году во Львовской области Украины. В первой половине января стало известно, что во Львовской области был взорван памятник полякам, убитым в ныне не существующем селе Гута Пеняцкая. Тогда были убиты, по разным данным, от 600 до 900 человек, часть из них были заживо сожжены в своих домах и местном костеле. Село не восстанавливали, на его месте был установлен памятник, представляющий собой каменный крест и две доски со списком имен погибших.

    "(Стороны — Ред.) обсудили проект "дорожной карты" по вопросам примирения украинского и польского народов и договорились подготовить ее к подписанию главами Украины и Польши в ближайшее время", — говорится в сообщении администрации по результатам заседания консультационного комитета президентов Украины и Польши.

    В администрации сообщили, что основная цель документа – "обеспечение конструктивного характера двустороннего диалога и содействие процессу взаимопонимания между двумя народами для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Украиной и Польшей".

    Вместе с тем, в ходе заседания стороны согласовали график политического диалога на высшем уровне на текущий год, а также определили приоритетные направления работы двусторонних институциональных механизмов.

    Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.

    Верховная Рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

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