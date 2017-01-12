Памятник полякам в Львовской области был подорван - полиция

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Памятный знак погибшим от рук националистов полякам в Львовской области был поврежден в результате взрыва, сообщил в четверг заместитель начальника областного управления Национальной полиции Украины Николай Самарчук.

На днях во Львовской области неизвестные вандалы частично разрушили памятник полякам-жителям села Гута Пеняцкая, убитым во время Второй мировой войны. В социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой видно, что являвшийся частью мемориала крест разрушен. Также злоумышленники закрасили доски со списками имен в цвета национального украинского флага и флага УПА с надписью "СС". Официальный Киев назвал произошедшее провокацией, начато уголовено производство.

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"Предварительно установлено, что памятник поврежден в результате взрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства — об этом свидетельствуют следы копоти на стелах и обломках памятника. С места происшествия эксперты-взрывотехники изъяли вещественные доказательства, которые подтверждают эту версию", — приводит слова Самарчука пресс-служба полиции.

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Памятник в Гуте Пеняцкой (ныне несуществующее село в Бродовском районе Львовской области Украины) был установлен в память о поляках, которые были убиты членами дивизии СС "Галичина" в 1944 году. Тогда были убиты, по разным данным, от 600 до 900 человек, часть из них были заживо сожжены в своих домах и в местном костеле. Село не восстанавливали, на его месте был установлен памятник, представляющий собой каменный крест и две доски со списком имен погибших.