Памятник убитым полякам вновь осквернили во Львовской области

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Неизвестные второй раз с начала текущего года осквернили памятник полякам, убитым в 1944 году во Львовской области.

В первой половине января стало известно, что во Львовской области был взорван памятник полякам, убитым в ныне не существующем селе Гута Пеняцкая. Тогда были убиты, по разным данным, от 600 до 900 человек, часть из них были заживо сожжены в своих домах и местном костеле. Село не восстанавливали, на его месте был установлен памятник, представляющий собой каменный крест и две доски со списком имен погибших.

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Как сообщает агентство PAP, памятник вновь был осквернен в минувшие выходные — примерно в то же время, что памятник убитым гитлеровцами в 1941 году львовским профессорам, а также крест и доска в память о польских жертвах резни в селе Подкамень во Львовской области. Монументы раскрасили красной краской, написав на них "СС" и "Смерть ляхам".

В этот раз на установленных в Гуте Пеняцкой кресте и таблицах с перечнем фамилий погибших нарисовали свастику, герб Украины, а также надписи "Смерть ляхам" и "Вон из Украины". На установленной неподалеку информационной доске появились надписи "СС Галичина", "Слава Украине", "ОУН-УПА".

facebook.com/groups/govarta1 Вандалы осквернили могилы поляков во Львовской области

Как сообщил агентству глава местной администрации Владимир Адамец, надписи уже устранены. "Это я обнаружил повреждения… Я увидел эти надписи и проинформировал об этом полицию и Службу безопасности Украины. Повреждения были немедленно устранены", — заявил он.

Ранее Львовская ОАГ сообщила, что случаи осквернения польских мемориалов на территории Львовской области являются спланированными провокациями, цель которых — испортить дружеские отношения между украинским и польским народами.