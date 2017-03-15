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    Памятник убитым полякам вновь осквернили во Львовской области

    Тема:

    Украина - Польша: патриотизм и раздор (106)

    (обновлено: )18
    Памятник в ныне не существующем селе Гута Пеняцкая вновь был осквернен в минувшие выходные - примерно в то же время, что и памятник убитым гитлеровцами в 1941 году львовским профессорам.
    Осквернение польских могил во Львовской области
    Агентство PAP

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Неизвестные второй раз с начала текущего года осквернили памятник полякам, убитым в 1944 году во Львовской области.

    Флаги Украины и Польши
    Twitter Петра Порошенко
    Украина - Польша: дружбу раскололи воля или смерть

    В первой половине января стало известно, что во Львовской области был взорван памятник полякам, убитым в ныне не существующем селе Гута Пеняцкая. Тогда были убиты, по разным данным, от 600 до 900 человек, часть из них были заживо сожжены в своих домах и местном костеле. Село не восстанавливали, на его месте был установлен памятник, представляющий собой каменный крест и две доски со списком имен погибших.

    Смотрите также — Оскверненные вандалами могилы поляков во Львовской области

    Как сообщает агентство PAP, памятник вновь был осквернен в минувшие выходные — примерно в то же время, что памятник убитым гитлеровцами в 1941 году львовским профессорам, а также крест и доска в память о польских жертвах резни в селе Подкамень во Львовской области. Монументы раскрасили красной краской, написав на них "СС" и "Смерть ляхам".

    В этот раз на установленных в Гуте Пеняцкой кресте и таблицах с перечнем фамилий погибших нарисовали свастику, герб Украины, а также надписи "Смерть ляхам" и "Вон из Украины". На установленной неподалеку информационной доске появились надписи "СС Галичина", "Слава Украине", "ОУН-УПА".

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    Вандалы осквернили могилы поляков во Львовской области

    Как сообщил агентству глава местной администрации Владимир Адамец, надписи уже устранены. "Это я обнаружил повреждения… Я увидел эти надписи и проинформировал об этом полицию и Службу безопасности Украины. Повреждения были немедленно устранены", — заявил он.

    Ранее Львовская ОАГ сообщила, что случаи осквернения польских мемориалов на территории Львовской области являются спланированными провокациями, цель которых — испортить дружеские отношения между украинским и польским народами. 

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