МИД осуждает осквернение польских памятников во Львовской области

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин осудил осквернение польских памятников во Львовской области.

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Ранее посол Польши в Украине Ян Пекло сообщил, что два польских памятника осквернили за последние сутки на территории Украины, раскрасив их красной краской и написав на них "СС" и "Смерть ляхам". Речь идет о памятнике убитым гитлеровцами в 1941 году львовским профессорам, а также о кресте и доске в память о польских жертвах резни в селе Подкамень во Львовской области.

"Осуждаю очередные акты вандализма во Львовской области относительно польских памятников", — написал Климкин в воскресенье в своем микроблоге в Twitter.