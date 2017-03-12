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    Политика

    МИД осуждает осквернение польских памятников во Львовской области

    Тема:

    Украина - Польша: патриотизм и раздор (103)

    (обновлено: )34105
    Как написал Павел Климкин в воскресенье в своем микроблоге в Twitter, он осуждает "очередные акты вандализма во Львовской области относительно польских памятников".
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин осудил осквернение польских памятников во Львовской области.

    Вандалы осквернили могилы поляков во Львовской области
    facebook.com/groups/govarta1
    Оскверненные вандалами могилы поляков во Львовской области

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    Ранее посол Польши в Украине Ян Пекло сообщил, что два польских памятника осквернили за последние сутки на территории Украины, раскрасив их красной краской и написав на них "СС" и "Смерть ляхам". Речь идет о памятнике убитым гитлеровцами в 1941 году львовским профессорам, а также о кресте и доске в память о польских жертвах резни в селе Подкамень во Львовской области.

    "Осуждаю очередные акты вандализма во Львовской области относительно польских памятников", — написал Климкин в воскресенье в своем микроблоге в Twitter.

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