Львовская ОГА заявила, что за актами вандализма стоит третья сторона

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Случаи осквернения польских мемориалов на территории Львовской области являются спланированными провокациями, цель которых — испортить дружеские отношения между украинским и польским народами. Об этом говорится в заявлении Львовской областной госадминистрации, размещенном на сайте ОГА.

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"Случаи осквернения польских мемориалов на территории Львовской области — спланованные провокации. Такие акты вандализма, которые произошли в выходные в Подкамене, Гуте Пеняцкой и Львове, имеют целью испортить дружеские отношения между украинским и польским народами", — говорится в заявлении.

В ОГА убеждены, что "за такими действиями стоит третья сторона, которая уже длительное время пытается разжечь национальную вражду путем провокаций и актов вандализма".

"Убеждены, что правоохранительные органы приложат все усилия, чтобы разоблачить тех, кто глумится над памятью погибших, и сделают все возможное, чтобы те, кто совершает провокации, ответили за свои поступки и были строго наказаны", — отметили в облгосадминистрации.

Ранее посол Польши в Украине Ян Пекло сообщил, что два польских памятника осквернили за последние сутки на территории Украины, раскрасив их красной краской и написав на них "СС" и "Смерть ляхам". Речь идет о памятнике убитым гитлеровцами в 1941 году львовским профессорам, а также о кресте и доске в память о польских жертвах резни в селе Подкамень во Львовской области.

В воскресенье Нацполиция возбудила уголовное дело по факту осквернения польских памятников во Львовской области, сообщила в воскресенье пресс-служба областной полиции.

"По этому факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении. Там указано, что нарушителям грозит штраф в размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев.

По данным полиции, оба памятника уже очищены, повреждений на них не обнаружено.

В сообщении говорится, что в январе в Украине произошло два акта вандализма антипольской направленности. Первый инцидент случился во Львовской области, где был взорван памятник полякам, убитым в 1944 году в ныне не существующем селе Гута Пеняцка.

Второй акт вандализма был зафиксирован на польском кладбище на территории национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" в Киевской области. Неизвестные нарисовали краской символику дивизии СС "Галичина" на мемориале на польском кладбище. МИД Польши отреагировал на эти два случая нотами протеста, МИД Украины также осудил действия вандалов.