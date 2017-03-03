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    Общество

    В Кременчуге осквернен мемориал памяти погибшим на Майдане

    (обновлено: )23380
    По информации полиции Полтавской области, надпись на мемориале ночью сделал мужчина на вид лет 50-60. Правоохранители принимают решение о возбуждении уголовного дела.
    Оскверненный памятник героям Небесной сотни
    kg.ua

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Неизвестный мужчина расписал в Кременчуге (Полтавская область) красной краской мемориал в память о погибших в ходе Евромайдана, сообщила в пятницу пресс-служба областной полиции.

    Работы по очистке оскверненных вандалами монументов в Быковне
    Украинское фото
    Работы по очистке оскверненных вандалами монументов в Быковне

    "В отдел полиции поступило сообщение от работников коммунальных служб Кременчуга о том, что на стеле "Героев небесной сотни" обнаружена надпись красной краской", — сообщила пресс-служба.

    В сообщении говорится, что камеры виодеонаблюдения зафиксировали, что надпись ночью сделал мужчина на вид лет 50-60. Правоохранители принимают решение о возбуждении уголовного дела.

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    Ранее сообщалось, что вандалы осквернили польское военное кладбище под Киевом. Как отмечается, "на польской части (кладбища) нарисовано "СС Галичина", а на украинской — "ОУН-УПА". Также неизвестные попытались разрушить вход на польскую часть кладбища. Минкультуры Украины выразило обеспокоенность в связи с актом вандализма.

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