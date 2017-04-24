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    Украинец пытался вывезти в Польшу часть бивня мамонта

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    Как уточнили в Пограничной службе, ориентировочная стоимость части бивня мамонта на черном рынке составляет 3-3,4 тысячи евро. Груз, который пытались провезти без надлежащих документов, конфисковали.
    Часть бивня мамонта
    ГФС во Львовской области в Facebook

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Гражданин Украины пытался вывезти в Польшу часть бивня мамонта, весом в 8,5 килограмма, сообщается на странице управления Государственной пограничной службы по Львовской области в Facebook.

    "В пункте пропуска "Краковец – Корчова" … водитель туристического автобуса, гражданин Украины, пытался вывезти в Польшу часть бивня мамонта, который умер более 10 тысяч лет назад", — говорится в сообщении.

    Ведомство сообщает, что вес кости составляет 8,5 килограмма, а ориентировочная стоимость на черном рынке составляет 3-3,4 тысячи евро. Пограничники сообщили, что, поскольку водитель пытался вывезти этот предмет без разрешительных документов, его конфисковали.

    Ранее монгольский дипломат "погорел" на контрабанде сигарет в Закарпатье.

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