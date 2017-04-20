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    Фотоленты

    Монгольский дипломат погорел на контрабанде сигарет в Закарпатье

    (обновлено: )45
    На Закарпатье задержали микроавтобус дипломата с сигаретами
    На Закарпатье задержали микроавтобус дипломата с сигаретами
    На Закарпатье задержали микроавтобус дипломата с сигаретами
    На Закарпатье задержали микроавтобус дипломата с сигаретами
    На Закарпатье задержали микроавтобус дипломата с сигаретами
    На Закарпатье задержали микроавтобус дипломата с сигаретами
    На Закарпатье задержали микроавтобус дипломата с сигаретами
    На Закарпатье задержали микроавтобус дипломата с сигаретами
    На Закарпатье задержали микроавтобус дипломата с сигаретами
    На Закарпатье задержали микроавтобус дипломата с сигаретами
    Государственная пограничная служба Украины
    На Закарпатье задержали микроавтобус дипломата с сигаретами
    На Закарпатье задержали микроавтобус дипломата с сигаретами
    Государственная пограничная служба Украины
    На Закарпатье задержали микроавтобус дипломата с сигаретами
    На Закарпатье задержали микроавтобус дипломата с сигаретами
    Государственная пограничная служба Украины
    На Закарпатье задержали микроавтобус дипломата с сигаретами
    На Закарпатье задержали микроавтобус дипломата с сигаретами
    Государственная пограничная служба Украины
    На Закарпатье задержали микроавтобус дипломата с сигаретами
    На Закарпатье задержали микроавтобус дипломата с сигаретами
    Государственная пограничная служба Украины
    На Закарпатье задержали микроавтобус дипломата с сигаретами
    На Закарпатье задержали микроавтобус дипломата с сигаретами
    Государственная пограничная служба Украины
    На Закарпатье задержали микроавтобус дипломата с сигаретами
    На Закарпатье задержали микроавтобус дипломата с сигаретами
    Государственная пограничная служба Украины
    На Закарпатье задержали микроавтобус дипломата с сигаретами
    На Закарпатье задержали микроавтобус дипломата с сигаретами
    Государственная пограничная служба Украины

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    На Закарпатье задержали микроавтобус дипломата с сигаретами

    Украинские пограничники задержали на границе с Венгрией монгольского дипломата с большой партией контрабандных сигарет, сообщила в четверг пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

    По данным ведомства, в пункте пропуска в Закарпатье на украинско-венгерской границе правоохранители при проверке автомобиля обнаружили контрабандные сигареты.

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    "В результате проверки выяснилось, что под видом дипломатической почты в автомобиле "Мерседес" на белорусских дипломатических номерах гражданин Монголии пытался переместить большую партию сигарет. Во время беседы гражданин Монголии сообщил, что работает в дипломатическом представительстве в Австрии", — говорится в сообщении погранслужбы.

    Как отметили в ведомстве, во время погранично-таможенного контроля водитель отказался выходить и открывать автомобиль для осмотра. На автомобиль среагировала служебная собака.

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