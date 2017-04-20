Скандал на всю Германию: "случайный" фоторобот репера Бушидо

РИА Новости Украина

Немецкий рэпер Бушидо (Bushido — настоящее имя Аниc Мохамед Юссуф Ферчичи, мать — немка, отец — тунисец) подал в суд на полицию города Штаде (Stade), потому что полицейские использовали его фотографию в качестве фоторобота. Полиция комментариев пока не дает. Рэпер возмущен, что и ему ведомство не дало пояснений.

Составитель фотороботов из Главного управления уголовной полиции Нижней Саксонии поступил "просто грандиозно", скачав его фотографию из интернета и использовав ее как основу для фоторобота, сказал Бушидо в интервью корреспонденту Sputnik Валентину Раскатову.

Westhim, twitter Фоторобот немецкого рэпера

"Он скачал снимок, отзеркалил его, замазал цепочку, нацепил мне красную кепку, чуть-чуть удлинил бороду и заявил, что именно это и есть тот самый подозреваемый, кто совершил нападение на женщину в Букстехуде (Buxtehude). Вдобавок он еще и заявил, что возможные сходства со мной – чистое совпадение", — сказа рэпер.

Особенно рэпера возмутило поведение полиции: "Нам никто не позвонил. А ведь было бы клево, если бы кто-нибудь из полиции Штаде или уголовной полиции Нижней Саксонии просто позвонил и сказал бы: сорри, мы тут опрометчиво поступили с твоим фото. Нам очень жаль, больше такого не случится".

В этом случае и он отнесся бы к инциденту по-другому, отметил исполнитель: "Но это чиновничье упрямство, которые все еще заявляют будто бы это случайность – это, ни в какие рамки не лезет, потому что такая явная ложь, что я не могу этого принять".

Иском рэпера занимается прокурор Штаде Буркхард Фоннаме (Burkhard Vonnahme). На запрос Sputnik он заявил: "Обвинения, предъявляемые в заявлении, проверяются, но результат мне еще не известен".

По его словам, заявление было подано недавно. Хотя перед этим полиция и рэпер контактировали между собой. Но до сих пор речи о конкретном иске против полиции не шло: "Было подано заявление против неизвестного лица по факту оскорбления и преследования невиновных", — пояснил прокурор. Проверкой занимается прокуратура города Штада. Процедура проверки находится в самой начальной стадии.

А для составителей фотороботов в уголовной полиции у Бушидо есть совет: "Найдите хотя бы кого-нибудь, кто не так известен, как я. Может быть, тогда это не будет так бросаться в глаза. А брать моё фото – это все равно, что взять фотографию Ангелы Меркель и заявить, что это та самая женщина, которая вчера в Берлине грабанула ночной магазин".