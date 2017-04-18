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    Патриарх Кирилл передал президенту Италии фото захватов церквей в Украине

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    Как заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, УПЦ МП угнетают, пытаются лишить гражданских прав, пытаются принять законы, которые исключают нормальную регистрацию православных приходов в Украине.
    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что в ходе встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой продемонстрировал фото с эпизодами столкновений вокруг церквей УПЦ (Московского патриархата).

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    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк
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    Встреча патриарха Кирилла и президента Италии состоялась 12 апреля.

    "Нашу Церковь угнетают, пытаются лишить гражданских прав, пытаются принять законы, которые исключают нормальную регистрацию православных приходов в Украине, происходит силовой захват храмов. Говорить можно долго, но когда ты видишь, как паравоенные группы в камуфляже силой выбивают людей из храмов – это же впечатляет", — отметил патриарх Кирилл в своем выступлении на ежегодном пасхальном приеме в МИДе, сообщает корреспондент РИА Новости.

    Он подчеркнул, что молчание мирового сообщества в этой ситуации изумляет. При этом, по его словам, все поместные православные церкви поддерживают УПЦ МП "в ее противостоянии с непризнанной УПЦ Киевского патриархата".

    "Украинскую церковь называют церковью-агрессором, требуют разорвать отношения с Московским патриархатом, обвиняют в непатриотичности. Но народ сохраняет верность каноническому устройству. Те, кого силой выкидывают из приходов, остаются в нашей канонической юрисдикции, нередко строят новый храм взамен захваченного. Но есть случаи, когда и новый храм захватили", — добавил первоиерарх.

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