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    Фотоленты

    Фотоитоги 18 апреля: исторический референдум в Турции, апрельский снег в Украине

    Тема:

    Референдум в Турции: итоги (32)

    (обновлено: )38
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган из автобуса приветствуют сторонников конституционного референдума.
    В Высшей избирательной коллегии в Анкаре люди выстроились в очередь, чтобы подать личный иск об аннулировании референдума. Оппозиция Турции во вторник потребовала аннулирование конституционного референдума.
    Снег в Лозовой
    В Днепре выпал апрельский снег
    Памятник Айболиту в Одессе
    В Мариуполе спецназ освободил заложников в поезде
    Столкновения поездов во Львове
    Между селами Мишин и Стопчатов Ивано-Франковской области легковой автомобиль Renault столкнулся с маршрутным автобусом Эталон, в результате инцидента погибли четыре человека.
    Российские саперы применили при разминировании Пальмиры новые робототехнические комплексы
    В результате обрушения мусорной свалки в столице Шри-Ланки погибли 20 человек. Гигантская свалка мусора загорелась и обрушилась на десятки жилищ в трущобах столицы Шри-Ланки Коломбо.
    Папа Римский Бенедикт XVI отметил 90-летний юбилей кружкой пива и сосисками в компании гостей из Баварии. Бенедикт пил пиво в компании гостей, среди которых его старший брат монсеньор Георг Ратцингер, также пивший пиво.
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган из автобуса приветствуют сторонников конституционного референдума.
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган из автобуса приветствуют сторонников конституционного референдума.
    Adem ALTAN / AFP
    В Высшей избирательной коллегии в Анкаре люди выстроились в очередь, чтобы подать личный иск об аннулировании референдума. Оппозиция Турции во вторник потребовала аннулирование конституционного референдума.
    В Высшей избирательной коллегии в Анкаре люди выстроились в очередь, чтобы подать личный иск об аннулировании референдума. Оппозиция Турции во вторник потребовала аннулирование конституционного референдума.
    ADEM ALTAN / AFP
    Снег в Лозовой
    Снег в Лозовой
    Подслушано Лозовая/vk
    В Днепре выпал апрельский снег
    В Днепре выпал апрельский снег
    Типичный Днепр
    Памятник Айболиту в Одессе
    Памятник Айболиту в Одессе
    dumskaya.net
    В Мариуполе спецназ освободил заложников в поезде
    В Мариуполе спецназ "освободил заложников" в поезде
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
    Столкновения поездов во Львове
    Столкновения поездов во Львове
    Варта1
    Между селами Мишин и Стопчатов Ивано-Франковской области легковой автомобиль Renault столкнулся с маршрутным автобусом Эталон, в результате инцидента погибли четыре человека.
    Между селами Мишин и Стопчатов Ивано-Франковской области легковой автомобиль Renault столкнулся с маршрутным автобусом "Эталон", в результате инцидента погибли четыре человека.
    galka.if.ua
    Российские саперы применили при разминировании Пальмиры новые робототехнические комплексы
    РРоссийские саперы применили при разминировании Пальмиры новые робототехнические комплексы
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк
    В результате обрушения мусорной свалки в столице Шри-Ланки погибли 20 человек. Гигантская свалка мусора загорелась и обрушилась на десятки жилищ в трущобах столицы Шри-Ланки Коломбо.
    В результате обрушения мусорной свалки в столице Шри-Ланки погибли 20 человек. Гигантская свалка мусора загорелась и обрушилась на десятки жилищ в трущобах столицы Шри-Ланки Коломбо.
    Ishara S. KODIKARA / AFP
    Папа Римский Бенедикт XVI отметил 90-летний юбилей кружкой пива и сосисками в компании гостей из Баварии. Бенедикт пил пиво в компании гостей, среди которых его старший брат монсеньор Георг Ратцингер, также пивший пиво.
    Папа Римский Бенедикт XVI отметил 90-летний юбилей кружкой пива и сосисками в компании гостей из Баварии. Бенедикт пил пиво в компании гостей, среди которых его старший брат монсеньор Георг Ратцингер, также пивший пиво.
    REUTERS Osservatore Romano

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    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган из автобуса приветствуют сторонников конституционного референдума.

    Конституционный референдум в воскресенье в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом.

    По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов. Конституционные изменения были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны Эрдоганом.

    Окончательные итоги будут подведены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция потребовала отмены итогов референдума, в частности, сославшись на незаконность решения избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей. Ранее наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ обнародовала отчет, в котором указала, что референдум не соответствовал стандартам Совета Европы.

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    На распустившиеся цветы и цветущие деревья в Лозовой Харьковской области выпал снег. Также снег пошел и в Депре. Укргидрометцентр ранее предупреждал об ухудшении погодных условий в стране.

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