Фотоитоги 18 апреля: исторический референдум в Турции, апрельский снег в Украине

Конституционный референдум в воскресенье в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом.

По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов. Конституционные изменения были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны Эрдоганом.

Окончательные итоги будут подведены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция потребовала отмены итогов референдума, в частности, сославшись на незаконность решения избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей. Ранее наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ обнародовала отчет, в котором указала, что референдум не соответствовал стандартам Совета Европы.

Читайте также: Референдум в Турции: раскол в обществе и неоднозначные результаты

На распустившиеся цветы и цветущие деревья в Лозовой Харьковской области выпал снег. Также снег пошел и в Депре. Укргидрометцентр ранее предупреждал об ухудшении погодных условий в стране.

Смотрите также: В ожидании тепла: Германию накрыл снегопад