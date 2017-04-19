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    Фотоленты

    Фотоитоги 19 апреля: Украина в плену снегопада, суд ООН, Порошенко в Лондоне

    Тема:

    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом (26)

    (обновлено: )79
    Днепр в снежном плену
    Снегопад в Харькове
    Снегопад в Запорожье
    Международный суд ООН
    Официальный визит Президента Украины в Великобританию
    Нацкорпус у памятника Ватутину в Киеве
    Взрыв в Лондоне
    Уникальный синий омар в океаническом центре во Франции. Такой экземпляр встречается один на 2-3 млн.
    По меньшей мере 44 человека погибли в результате аварии с автобусом в реку в индийском штате Химачал-Прадеш на севере страны. Инцидент произошел в среду в округе Шимла. Автобус вылетел в реку Тонс, основной приток Ямуны.
    Антикоррупционный протест в Словакии
    Днепр в снежном плену
    Днепр в снежном плену
    056.ua
    Снегопад в Харькове
    Снегопад в Харькове
    twitter.com/XAPKIB
    Снегопад в Запорожье
    Снегопад в Запорожье
    ipnews.in.ua
    Международный суд ООН
    Международный суд ООН
    112.ua
    Официальный визит Президента Украины в Великобританию
    Официальный визит Президента Украины в Великобританию
    facebook.com/petroporoshenko
    Нацкорпус у памятника Ватутину в Киеве
    "Нацкорпус" у памятника Ватутину в Киеве
    "Нацкорпус", facebook
    Взрыв в Лондоне
    Взрыв в Лондоне
    twitter.com/Ldn_Ambulance
    Уникальный синий омар в океаническом центре во Франции. Такой экземпляр встречается один на 2-3 млн.
    Уникальный синий омар в океаническом центре во Франции. Такой экземпляр встречается один на 2-3 млн.
    FRED TANNEAU / AFP
    По меньшей мере 44 человека погибли в результате аварии с автобусом в реку в индийском штате Химачал-Прадеш на севере страны. Инцидент произошел в среду в округе Шимла. Автобус вылетел в реку Тонс, основной приток Ямуны.
    По меньшей мере 44 человека погибли в результате аварии с автобусом в реку в индийском штате Химачал-Прадеш на севере страны. Инцидент произошел в среду в округе Шимла. Автобус вылетел в реку Тонс, основной приток Ямуны.
    STR / AFP
    Антикоррупционный протест в Словакии
    Антикоррупционный протест в Словакии
    VLADIMIR SIMICEK / AFP

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    Днепр в снежном плену

    Семь человек погибли в среду на дорогах Украины из-за непогоды и нарушения правил дорожного движения, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

    Снегопад в Запорожье
    ipnews.in.ua
    Непогода в Запорожье: цветущие деревья и тюльпаны в снегу

    "За половину суток из-за аномальных погодных условий и нарушения правил движения уже погибли семь человек. Еще больше травмированы. Большая просьба воздержаться от поездок в тех регионах, где выпал снег, особенно, если ваш автомобиль уже на летних колесах", — написал Омелян на своей странице в Facebook.

    За минувшие сутки в некоторых областях сильно похолодало, выпал снег, из-за непогоды были обесточены более 150 населенных пунктов. Непогода накрыла сразу несколько регионов страны.

    В Днепре из-за сильного снегопада наблюдается транспортный коллапс. Водителям советуют воздержаться от поездок по маршруту Днепр — Запорожье. Кроме того, из-за непогоды, задерживаются рейсы из аэропортов Харькова и Днепра.

    Смотрите также фотоленту: Днепр в снежном коллапсе: поваленные столбы и деревья

    Международный суд ООН не удовлетворил требование Украины по временным мерам по иску к России в связи с нарушением конвенции по финансированию терроризма. Сообщается, что решение озвучил председатель судебной инстанции судья Ронни Абрахам в ходе открытого слушания во Дворце мира в Гааге — официальной резиденции суда.

    Читайте также: Deutsche Welle: иск Украины против РФ в суд ООН — основные факты

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