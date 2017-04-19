наверх
19.04.201714:13
Курсы валют НБУ
  • EUR28.68+ 0.17
  • USD26.85+ 0.03
Рубрики
Ещё
    Общество

    Снегопад в Днепре: в городе транспортный коллапс

    Тема:

    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом (14)

    (обновлено: )81910
    В связи с масштабной непогодой, которая накрыла Днепр, в городе возник транспортный коллапс - есть проблемы с автобусами и троллейбусами.
    Транспортный коллапс в Днепре
    informator.dp.ua

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Из-за масштабной непогоды, которая накрыла Днепр, в городе возникли проблемы с общественным транспортом.  

    Снегопад в Днепре
    Канал Elen & Pet Shops в Youtube
    Как снег на голову: непогода в Днепре и Харькове

    "Состоянием на 10.00 из 14 маршрутов трамваев не работает 10. С троллейбусами ситуация немного лучше из 17 маршрутов остановлены 6", — сообщил "Информатору" глава департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепра Игорь Маковцев.

    По словам чиновника, работают 4 службы электроснабжения. Также есть проблемы и с автобусами.

    Власти Днепра в связи с ухудшением погодных условий распорядились до пятницы закрыть школы.

    Смотрите также: Харьков занесло снегом

    За минувшие сутки в некоторых областях Украины похолодало и выпал снег. По информации СМИ, в Днепре из-за сильного снегопада наблюдается транспортный коллапс. Водителям советуют воздержаться от поездок по маршруту Днепр — Запорожье. В городе также замело аэропорт.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Мокрый снег
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Поиск сухогруза. Архивное фото
    Крушение сухогруза в Черном море
    Евровидение в Украине
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Директор правового департамента МИД РФ Роман Колодкин в Международном суде ООН в Гааге
    Украина против России: суд в Гааге