Снегопад в Днепре: в городе транспортный коллапс

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Из-за масштабной непогоды, которая накрыла Днепр, в городе возникли проблемы с общественным транспортом.

"Состоянием на 10.00 из 14 маршрутов трамваев не работает 10. С троллейбусами ситуация немного лучше из 17 маршрутов остановлены 6", — сообщил "Информатору" глава департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепра Игорь Маковцев.

По словам чиновника, работают 4 службы электроснабжения. Также есть проблемы и с автобусами.



