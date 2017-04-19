Снегопад в Днепре: в городе транспортный коллапс

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Из-за масштабной непогоды, которая накрыла Днепр, в городе возникли проблемы с общественным транспортом.
"Состоянием на 10.00 из 14 маршрутов трамваев не работает 10. С троллейбусами ситуация немного лучше из 17 маршрутов остановлены 6", — сообщил "Информатору" глава департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепра Игорь Маковцев.
По словам чиновника, работают 4 службы электроснабжения. Также есть проблемы и с автобусами.
Власти Днепра в связи с ухудшением погодных условий распорядились до пятницы закрыть школы.
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За минувшие сутки в некоторых областях Украины похолодало и выпал снег. По информации СМИ, в Днепре из-за сильного снегопада наблюдается транспортный коллапс. Водителям советуют воздержаться от поездок по маршруту Днепр — Запорожье. В городе также замело аэропорт.