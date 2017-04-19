Порошенко попросил Великобританию упростить визовый режим

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко призвал британских парламентариев упростить визовый режим для украинцев, говорится в сообщении его пресс-службы.
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"Президент Украины призвал либерализовать визовый режим для украинцев", — говорится в сообщении.
Отмечается, что особое внимание было уделено укреплению межчеловеческих контактов между двумя государствами и изучению английского языка.
Напомним, во вторник, 18 апреля, начался официальный визит Порошенко в Великобританию.