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    Политика

    Порошенко попросил Великобританию упростить визовый режим

    (обновлено: )11502
    На встрече Порошенко с британскими парламентариями особое внимание было уделено укреплению межчеловеческих контактов между двумя государствами и изучению английского языка.
    Петр Порошенко в Великобритании
    twitter.com/poroshenko?lang=ru

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко призвал британских парламентариев упростить визовый режим для украинцев, говорится в сообщении его пресс-службы.

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    "Президент Украины призвал либерализовать визовый режим для украинцев", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что особое внимание было уделено укреплению межчеловеческих контактов между двумя государствами и изучению английского языка.

    Напомним, во вторник, 18 апреля, начался официальный визит Порошенко в Великобританию. 

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