Порошенко попросил Великобританию упростить визовый режим

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко призвал британских парламентариев упростить визовый режим для украинцев, говорится в сообщении его пресс-службы.

Читайте также: Порошенко летит в Великобританию: Мэй, Джонсон и лидерство

"Президент Украины призвал либерализовать визовый режим для украинцев", — говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание было уделено укреплению межчеловеческих контактов между двумя государствами и изучению английского языка.

Напомним, во вторник, 18 апреля, начался официальный визит Порошенко в Великобританию.