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    Политика

    Порошенко, выступая в Лондоне, сравнил Россию с крокодилом

    (обновлено: )13
    Выступление Порошенко в Королевском институте международных отношений Chatham House в Лондоне
    president.gov.ua

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко сравнил Российскую Федерацию с крокодилом, приведя пример из высказывания экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля. 

    "Черчилль сказал в январе 1942-го: "Каждый надеется, что если он достаточно накормит крокодила, крокодил съест его позже других". Есть одно место, где эти слова особенно актуальны – это Украина, и этот крокодил, которого многие хотели бы покормить, чтобы он не съел их сегодня, – это Россия. Они надеются, если Россия удовлетворит свой аппетит, то она не будет распространять свое влияние дальше. Но я хочу переубедить их: Россия не наестся. Она не верит в демократию и права человека, она верит в доминирование над миром и зону влияния, она не играет по правилам", — сказал Порошенко во время выступления в Королевском институте международных отношений Chatham House в Лондоне, сообщает "112 Украина".

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