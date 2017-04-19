Кирюхин: главная цель Порошенко в Британии - военно-техническое сотрудничество

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко 18-19 апреля будет находиться с официальным визитом в Великобритании. Программой визита предусмотрены встречи Порошенко с премьер-министром Терезой Мэй, отдельными членами правительства и представителями Палаты общин британского парламента, а также с ведущими представителями британского бизнеса.

Запланировано выступление президента Украины в Королевском институте международных отношений Chatham House на тему "Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии".

Какие темы будут затрагиваться на переговорах, рассказал эксперт киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"После выборов в США, когда президентом стал Трамп, у Британии сразу сформировался вопрос: как дальше будут развиваться события, насколько Трамп будет готов оказать поддержку Украине, в том числе вооружением и т.д. Если мы обратимся к британской прессе того времени, там постоянно звучала мысль о том, что в крайнем случае Британия сама должна оказать необходимую военно-техническую помощь Украине. Не в смысле, там, предоставления вооружений, а в смысле поддержки, технических консультаций, и так далее. И Великобритания очень важный член НАТО, поэтому я думаю, военно-техническое сотрудничество Украины и НАТО, в частности, отношения между Киевом и Лондоном, это будет, пожалуй, одной из главных тем переговоров", — считает эксперт.