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    Кирюхин: главная цель Порошенко в Британии - военно-техническое сотрудничество

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    В эфире радиостанции "Голос Столицы" эксперт киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин заявил, что Британия готова оказать Украине военно-техническую поддержку.
    Политолог, эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко 18-19 апреля будет находиться с официальным визитом в Великобритании. Программой визита предусмотрены встречи Порошенко с премьер-министром Терезой Мэй, отдельными членами правительства и представителями Палаты общин британского парламента, а также с ведущими представителями британского бизнеса.

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    Запланировано выступление президента Украины в Королевском институте международных отношений Chatham House на тему "Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии".

    Какие темы будут затрагиваться на переговорах, рассказал эксперт киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин в эфире радиостанции "Голос Столицы".

    "После выборов в США, когда президентом стал Трамп, у Британии сразу сформировался вопрос: как дальше будут развиваться события, насколько Трамп будет готов оказать поддержку Украине, в том числе вооружением и т.д. Если мы обратимся к британской прессе того времени, там постоянно звучала мысль о том, что в крайнем случае Британия сама должна оказать необходимую военно-техническую помощь Украине. Не в смысле, там, предоставления вооружений, а в смысле поддержки, технических консультаций, и так далее. И Великобритания очень важный член НАТО, поэтому я думаю, военно-техническое сотрудничество Украины и НАТО, в частности, отношения между Киевом и Лондоном, это будет, пожалуй, одной из главных тем переговоров", — считает эксперт.

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