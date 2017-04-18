Порошенко летит в Великобританию: Мэй, Джонсон и лидерство

Владимир Матвеев, обозреватель

Во время встреч с премьером и министрами Великобритании, в ходе выступления на конференции президент Украины предложит свое видение, как восстановить мир в стране, поддержать трансформацию Украины в контексте сохранения ее территориальной целостности и укрепления европейской безопасности.

В ходе официального двухдневного визита президента Украины Петра Порошенко в Лондон, согласно Киеву, запланированы встречи с главой британского правительства Терезой Мэй и некоторыми министрами, представителями британского парламента, а также с бизнесменами.

Президент Украины Петр Порошенко18-19 апреля осуществит официальный визит в Великобританию по приглашению премьер-министра этой страны Терезы Мэй, сообщает пресс-служба президента Украины.

"Программой визита предусмотрены встречи главы государства с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, отдельными членами правительства и представителями Палаты общин британского парламента", — говорится в сообщении.

Кроме того, президент Украины встретится с ведущими представителями британского бизнеса, сообщили в пресс-службе.

Порошенко примет участие в конференции Королевского института международных отношений Chatham House "Битва за Украину: лидерство и солидарность". Пресс-служба Chatham House опубликовала сообщение, в котором речь идет о том, что президент Порошенко на конференции будет освещать свое видение политического лидерства, даст оценку усилению европейской безопасности и поддержке мировым политикумом Украины.

"Президент Порошенко расскажет о вызовах, с которыми столкнулась его страна, а также выскажет свое мнение о том, какой стиль управления нужен Украине, как укрепить солидарность, восстановить мир, укрепить европейскую безопасность и поддержать трансформацию Украины", говорится на сайте института.

Подробности данного мероприятия пока подробно не уточняются. Также об официальных встречах Порошенко с представителями британской власти пока точной официальной информации нет.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил летом в Лондоне провести конференцию относительно Украины.

Наряду с этим, напомним, во время визита в Киев в сентябре 2016 года Борис Джонсон отметил, что Украина является одним из приоритетов в его деятельности и, что визит в Киев стал одним из первых, который он совершил в новой должности.

В ходе встреч с Порошенко и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным также обсудили тогда вопрос урегулирования ситуации на Донбассе и реализации Минских договоренностей.

Джонсон поддерживает Киев по вопросу "поддержки санкций против агрессора", под которым стороны подразумевают РФ, а также выступают за усиление санкций против России.

Напомним, Великобритания продлила программу подготовки украинских военных еще на один год, обосновав это "провокационными действиями России". Как сообщил ВВС министр обороны страны Майкл Фэллон, британские военные инструкторы останутся на Украине до начала 2018 года.

Теперь британские инструкторы будут обучать и ВВС и флот Украины. К марту текущего года через британские военные курсы пройдет пять тысяч украинских военных, что, согласно СМИ на тысячу больше, чем планировалось. Британцы тренируют украинцев с февраля 2015 года в рамках операции ORBITAL.

Между тем, глава МИД Великобритании Борис Джонсон также отменил визит в Россию, запланированный на 10 апреля под предлогом изменения ситуации в Сирии. "Развитие ситуации в Сирии в корне изменило ситуацию", — сказал тогда Джонсон.

Джонсон выступал за расширение санкций против высокопоставленных военных из России и Сирии, однако решение о новых санкциях министрами иностранных дел стран G7 на встрече в тосканской Лукке, состоявшейся 10-11 апреля, принято не было.

Одновременно в итоговом документе встречи министров G7также отмечается, что санкции в отношении РФ будут оставаться одним из инструментов давления на российское руководство. Наряду с этим, показательно, что Военно-воздушные силы США на территории Великобритании впервые дислоцировали новые истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35A.

Как известно, премьер Великобритании Мэй подписала письмо, которое официально запускает процесс выхода Великобритании из Европейского союза. Премьер представила "жесткое" решение осуществления Brexit, которое подразумевает уход с единого рынка, влекущий за собой ряд серьезных последствий для ослабевшего ЕС и Лондона, включая простых граждан, а также заключение новых сделок.

В свою очередь депутаты парламента Шотландии поддержали инициативу шотландского правительства по проведению второго референдума о независимости региона, невзирая на то, что правительство Соединенного Королевства отвергло какую-либо возможность обсуждения референдума о независимости Шотландии.

Таким образом, Brexit процесс выхода Великобритании из состава Европейского союза, может осложниться выходом Шотландии из самой Британии.