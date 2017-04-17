Порошенко посетит Великобританию

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Глава государства Петр Порошенко посетит на текущей неделе Великобританию, где выступит на конференции Королевского института международных отношений Chatham House, сообщает пресс-служба организации.

"Президент Порошенко расскажет о вызовах, с которыми столкнулась его страна, а также выскажет свое мнение о том, какой стиль управления нужен Украине, как укрепить солидарность, восстановить мир, усилить европейскую безопасность и поддержать трансформацию Украины", — цитирует анонс ВВС, уточняя, что президент выступит на конференции "Битва за Украину: лидерство и солидарность".

Пока что об официальных встречах президента не сообщается.

Ранее Порошенко утвердил создание единого реестра военнообязанных и одобрил усиление наказания военных за нарушение дисциплины.

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