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    Порошенко едет в Великобританию: запланирована встреча с Мэй

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    Программой визита предусмотрены встречи Петра Порошенко с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, отдельными членами правительства и представителями Палаты общин британского парламента.
    Участие президента Петра Порошенко в мероприятиях по случаю Дня Соборности Украины
    Президент Украины

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко 18-19 апреля осуществит официальный визит в Великобританию по приглашению премьер-министра этой страны Терезы Мэй, сообщает пресс-служба главы государства.

    Дмитрий Корнейчук. Архивное фото
    112 Украина/Скриншот
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    "Программой визита предусмотрены встречи главы государства с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, отдельными членами правительства и представителями Палаты общин британского парламента", — сказано в сообщении.

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    Также запланировано выступление Порошенко в Королевском институте международных отношений "Четем Хаус" на тему "Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии".

    Президент встретится с ведущими представителями британского бизнеса.

    Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.

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