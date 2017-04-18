Порошенко едет в Великобританию: запланирована встреча с Мэй

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко 18-19 апреля осуществит официальный визит в Великобританию по приглашению премьер-министра этой страны Терезы Мэй, сообщает пресс-служба главы государства.

"Программой визита предусмотрены встречи главы государства с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, отдельными членами правительства и представителями Палаты общин британского парламента", — сказано в сообщении.

Смотрите также: Порошенко в храмах Киева в пасхальную ночь

Также запланировано выступление Порошенко в Королевском институте международных отношений "Четем Хаус" на тему "Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии".

Президент встретится с ведущими представителями британского бизнеса.

Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.