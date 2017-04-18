Комарова: Гройсман выгоден Порошенко и отставки не будет

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман готов нести политическую ответственность за реализацию пяти правительственных реформ, которые должны обеспечить экономический рост страны и социальную защиту граждан.

Выступая в парламенте, во время часа вопросов к правительству, премьер призвал Верховную Раду как можно скорее рассмотреть и принять пенсионную и земельную реформы, реформы образования и медицины, а еще поддержать приватизацию.

Владимир Гройсман отметил, что эти изменения ключевые, от них зависит улучшение жизни украинцев.

Удастся ли правительству продемонстрировать реализацию всего задуманного, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировала политический консультант Юлия Комарова.

(текст публикуется на языке оригинала)

Прем’єр налаштований працювати далі і впевнений у своїй недоторканності, принаймні у найближчому майбутньому?

— Безумовно. Ми бачимо великий оптимізм і приріст надії, який декларує чинний прем'єр. Попри те, що його урядові вже рік, реалії в Україні стану реформування нашої держави такі, що, власне, ми все ще знаходимося на початку великого шляху змін і перетворень. І, безумовно, Володимир Гройсман не хоче бути списаним, так би мовити, в утиль історії, як черговий прем'єр, який багато обіцяв і не встиг реалізувати розпочате. Відповідно, він всіляко запевняє міжнародних партнерів насамперед, в другу чергу громадянське суспільство, і в третю чергу вже парламентаріїв у тому, що, власне, є стратегічний план, є календаризація цього плану, як будуть здійснюватися ці реформи. І єдине, чого бракує урядові, це дійсно беззастережної парламентської підтримки. І тут, на жаль, ми констатуємо, що попри те, що досить довгий час Володимир Гройсман перебував на чолі парламенту, і на це покладалися великі надії з точки зору того, що він має свою більшість, що він має певний підхід до парламентарів, що всі ініціативи будуть проходити на ура, ми все-таки не бачимо достатнього рівня співпраці парламенту і уряду. Дуже багато урядових ініціатив, які не стільки продиктовані бажанням змінити країну, скільки необхідністю прозвітувати закордонним донорам, парламентарі просто спускали на манівці. І відповідно не вдається, поки що пробуксовує ця частина парламентсько-урядова, співпраця в цій ланці є досить таке серйозне пробуксовування процесу реформ.

Але ж це трошки інше, ніж мати якусь впевненість у своїй прем'єрській кар'єрі. Ймовірно, Гройсман має якісь гарантії?

— Ні, у нашій країні сьогодні мати 100% впевненість у будь-якій кар'єрі, в тому числі у прем'єрській, неможливо. Ми розуміємо, що тут можуть бути варіанти, чому Володимир Гройсман не дуже боїться того, що сплив час його імунітету. По-перше, він все ще залишається тим прем'єром, який є вигідний чинному главі держави, оскільки він не позиціонує себе як конкурент на майбутніх президентських виборах. І залишається прем'єром, позбавленим президентських амбіцій. У цьому розумінні він зручний, вигідний, і не є ворогом глави держави, ми не бачимо те, як ми бачили між Порошенком і Яценюком взаємного поборювання, обміну репліками. Тут є певна одностайність.

Інша підвалина, на яку спирається Володимир Гройсман, розуміючи, що його імунітету нічого не загрожує, — це досить аморфність роботи ВР. Ми бачимо, що ВР нездатна насправді до пуття реалізувати будь-яку ініціативу, навіть згуртуватися проти когось. І це дає прем'єру впевненість у тому, що голосів за його ймовірну відставку, можливо, про неї буде багато говоритися, але голосів не вистачить. І тому прем'єр буде спокійно виконувати календарний план структурних маячків МВФ, і якраз цими структурними маячками є ті реформи, які він проголосив. Хоча експерти зазначають, що насправді протягом поточного року уряд встигне лише розпочати виконання цих реформ, але довести до пуття і показати результат — це вже будуть або наступні уряди, а можливо, ще наступні після наступних урядів.

Уряд замахнувся на реформи, які пробуксовували роками: це пенсійна, земельна, медична, освітня реформи та запуск приватизації. Чи вдасться все це зробити команді Гройсмана, чи буде успіх, про який каже прем'єр?

— Уряд Гройсмана вимушений робити зараз, тому що це вже є нагальною вимогою МВФ. Зрозуміло, що тут ще дасться взнаки те, що немає жодної правонаступності в частині підготовки нормативних документів і концептуальних документів між нашими урядами. Якби, наприклад, та пенсійна реформа, яку розпочинав готувати ще Тигипко, підтримувалася, перероблялася концептуально, допрацьовувалася наступними міністрами соціальної політики, то зараз у нас був би якийсь притомний варіант, який міг би бути проголосований у парламенті. Наразі цього немає. І уряду доведеться показувати, що концептуальні документи розроблені з нуля. Потім буде дуже довгий період їх громадського і парламентського обговорення із невідомими результатом. Але буде процес і буде демонстрація поступу реформ. Але чи буде відчутний результат для суспільств? Мабуть — ні.

Чому? Зарано для таких глобальних реформ?

— Так. Просто не вистачить потуг, не вистачить кадрового потенціалу, не вистачить інноваційного потенціалу, знань, не вистачить часу. Ми бачимо, як ВР не надто переймається тим, щоб збільшити кількість своїх пленарних засідань. Натомість, навпаки, намагається їх зменшити. І от таким чином у нас буде постійне звітування нашим зарубіжним партнерам, що розпочато, здійснюються, але зробити неможливо з огляду на ряд абсолютно об'єктивних причин.

Чи зацікавлений президент Порошенко в успішності прем’єр-міністра Гройсмана? РИА Новости Украина Погребинский: депутатам Рады не хватит голосов для отставки Гройсмана

— Я б сказала, що насправді значною мірою президент є зацікавленим. Цьому не в останню чергу сприяють певні зв'язки земляцтва, по-друге, те, на чому я наголосила — відсутність президентських амбіцій у Гройсмана. І все це може слугувати підґрунтям того, що таким тихим сапом Володимир Гройсман досидить до того, що в певний час отримає від президента індульгенцію на правонаступництво. Тобто він максимально позиціонуватиме себе не як конкурент, а як партнер президента, і от в кінці його терміну такого непротивлення президенту насильством, він отримає індульгенцію на правонаступництво. І ми отримаємо того ж Порошенка, тільки трошки молодшого.

Чи можливий в Україні російський сценарій, коли президент, аби повернутися, на один термін міняється посадою з прем'єром?

— Насправді не можна виключати такий сценарій. Зараз Україна перебуває на такому етапі розбалансованості політичного часу і простору, що можливо все. І те, чого ми ще не пробували. Тобто необов'язково, що маятник демократії буде розгойдуватися в бік збільшення демократії, він може розгойдуватися в бік посилення авторитарних тенденцій, безумовно. І я думаю, що в деяких головах політтехнологів, і не тільки вітчизняних, а, можливо, і запрошених, з якими консультуються, визріває такий план.

Напомним, ранее директор института информационного общества Ярослав Павловский в эфире "ГС" подчеркнул, что украинское общество не готово возлагать полномочия на действующую власть, а ищет другие пути решения проблем, в том числе среди экспертов.