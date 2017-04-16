Корнейчук: Порошенко намеревается сорвать "Минск" чужими руками

РИА Новости Украина

Глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщается, главной темой беседы была ситуация в Сирии, но, предположительно, стороны поговорили и об Украине.

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Реакцию украинской власти на переговоры на своей странице в Facebook прокомментировал политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"На Банковой сейчас паника из-за отсутствия конкретной информации, о чем именно договорились Путин с Тиллерсоном.

Что не мешает запускать технологии по превентивному срыву всех тех обязательств, к которым могут принудить Порошенко из Вашингтона. И на планируемой встрече "нормандской четверки".

Поскольку Порошенко привык загребать жар чужими руками, то тараном по срыву "Минска" в глазах Запада и России выступит "Народный фронт". Естественно, по договоренности с самим президентом.

Так, спикер Парубий уже заявил, что изменения в Конституцию по вопросу статуса Донбасса будут внесены только при условии прекращения российской агрессии.

Поскольку под термин "агрессии" у нашей власти подпадают постоянно разные значения (от вывода регулярных войск до наемников, местных сепаратистов и военной техники), то поводы не вносить изменения в Конституцию будут постоянно.

Я прогнозирую, что чем более конкретными будут условия Запада для Порошенко, тем более жесткой будет позиция "Народного фронта". При этом сам Порошенко будет разводить руками перед Трампом и Меркель: мол, видите, я все хочу выполнить — но патриотические силы мешают.

Хотя не стоит считать Запад дураками. У них достаточно аналитиков и наблюдателей (включая посольство США) для понимания, кто именно стоит за всеми процессами в Украине. Как не удалось обмануть Запад блокадой Донбасса кучкой активистов и молчаливым подыгрыванием власти. И не удалось обмануть Меркель "ползучим наступлением"…", — написал Корнейчук.