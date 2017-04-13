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    Источники сообщили подробности разговора Лаврова и Тиллерсона

    (обновлено: )45260
    По информации источников, большую часть времени глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсуждали ситуацию в Сирии.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон на переговорах в Москве посвятили сирийской проблематике 99% времени, тема украинского урегулирования практически не затрагивалась, сообщили РИА Новости два российских дипломатических источника, присутствовавших на переговорах.

    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "В основном, сосредоточились на Сирии. Ей уделили фактически 99% времени", — сообщил один из собеседников агентства.

    Отвечая на вопрос, обсуждали ли главы российского и американского ведомств Украину, дипломатический источник сказал, что "практически нет".

    В среду в Москве прошли переговоры Тиллерсона и Лаврова. Переговоры заняли практически весь день: сначала, собственно, встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран, а затем они были приняты президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению обеих сторон, встреча получилась конструктивной: Лавров и Тиллерсон сумели донести друг до друга свою точку зрения на двусторонние отношения, важнейшие международные проблемы.

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