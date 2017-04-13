Эксперт: встреча Тиллерсон-Лавров - пристрелочные переговоры

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Москве прошли переговоры представителей двух сверхдержав. Переговоры вели госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Переговоры проходили в широком формате с участием представителей делегаций двух стран. Перед встречей глава российского МИДа сказал, что его стране важно понять позицию США и реальные намерения администрации президента Дональда Трампа. В свою очередь, господин Тиллерсон отметил, что на встрече будет обсуждаться очень широкий круг вопросов.

О чем будут говорить и о чем могут договориться политики на этой встрече, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин.

Чего лично вы ждете от этой встречи? Насколько принятые решения могут быть серьезными?

— Прежде всего, я бы не возлагал каких-то надежд на какие-то прорывы от этой встречи, но, тем не менее, эта встреча чрезвычайно важная.

Я бы выделил две ключевые задачи, которые сейчас стоят перед переговорщиками – одну тактическую, одну стратегическую. Если мы говорим о тактической задаче, то речь идет о том, что после недавних событий в Сирии, после нанесения ракетных ударов по армии Асада возникла серьезная опасность прямого столкновения или опосредованного, но, тем не менее, вооруженного столкновения между РФ и США на Ближнем Востоке, и эта опасность, о которой говорят многие военные эксперты, думаю, это будет одним и пунктов переговоров.

Эта та тактическая задача, которую стороны должны как-то решить, согласовать, выработать путь ее решения, поскольку опасность очень высока, когда две воюющие армии участвуют в боевых действиях на территориях, чтобы, не дай бог, не произошло каких-то негативных последствий, то, конечно, тут важен высокий уровень координации военных с обоих сторон. Сейчас сотрудничество в этой сфере поставлено под вопрос, это, конечно же, одна из важных задач, которая будет обсуждаться. Но это вопрос тактический.

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Что же касается стратегических задач, то цель этих переговоров, я думаю, очень четко сформулировал Тиллерсон, - это объяснить позиции друг другу. Речь вряд ли идет о том, чтобы заключить какие-то договоренности, важно именно впервые четко объяснить позицию друг другу, поскольку потребность в этом за последнее время стала очень острой.

С одной стороны, на протяжении длительного времени после инаугурации Трампа и формирования новой администрации не было четкой позиции, мы не видели четкой позиции в администрации США в отношении постсоветского пространства, России, и не было представлена четкая позиция.

С другой стороны, мы видели, что Россия действует, исходя из презумпции того, что с новой администрацией отношения будут развиваться лучше, чем с ее предшественником. Буквально последние недели продемонстрировали, что Россия отказалась от этой презумпции, и на сегодняшний день заявления российской стороны говорят о том, что они считают, что уровень отношения между странами такой же, как и был при Обаме, вот как последние заявления – даже хуже, чем при Обаме. С другой стороны, появилась какая-то более четкая линия у американской стороны, вот этот ультиматум, который был представлен Тиллерсоном перед поездкой в Москву — это уже, по крайней мере, намек, заявление на какое-то формирование линии и, соответственно, для Москвы важно понять истинные намерения, как сказал Лавров, насколько серьезные позиции Вашингтона, а Вашингтону тоже важно понять, из каких позиций теперь исходит Москва.

То есть в этом и состоит главная цель этого визита – пояснить позиции друг другу.

Я бы обратил внимание на тот факт, что западная пресса, американская пресса точно так же не возлагает больших надежд на этот визит и она точно также исходит из того, что речь идет об обмене мнений, но очень важно, и при этом, если мы обратимся к позиции американских комментаторов, то они отмечают то, что Тиллерсон хуже подготовлен, чем Лавров, и хуже подготовлен в двух отношениях к такой встрече.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Госсекретарь США Р. Тиллерсон прибыл с рабочим визитом в РФ

Во-первых, у него, несомненно, намного меньше опыта. За годы своей работы с 2004 года, кажется, на посту министра иностранных дел Сергей Лавров в каком-то смысле поменял уже четырех госсекретарей США, а Тиллерсон только три недели находится на своем посту, около трех недель. Соответственно, внешнедипломатического опыта у них разный багаж, и это тоже может отразится на ходе встреч.

А, во-вторых, у Тиллерсона еще не сформирована команда на самом деле. Не назначен заместитель госсекретаря, нет официального представителя государственного департамента, который бы занимался и Европой, и Россией. Американские комментаторы рассматривают это как фактор, который ослабляет позицию Тиллерсона.

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В свою очередь, отмечается также то, что Лавров не вхож в круг близких, не имеет влияния на принимаемые Путиным решения, по крайней мере, по мнению американской стороны и, соответственно, его позиция может быть скорректирована в последний момент президентом России. Так что мы видим, что не стоит ожидать сильных, больших прорывов, но крайне важно, чтобы стороны прояснили то, что они хотят и из чего они исходят.

Накануне переговоров госсекретарь США телефону общался с Порошенко, и американец подчеркнул, что Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по решению ситуации в Украине и Сирии. Это была игра мускулами?

— Нет, ни в коем случае. Это просто сбор мнений важных. Госсекретарю надо иметь более четкое представление о предмете своих переговоров, в данном случае об Украине.

Украина будет одним из вопросов, по которому, конечно же, будет вестись диалог, и неслучайно министр иностранных дел Франции Эйро сказал о том, как Тиллерсон на встрече бывшей семерки спрашивал, что дает американскому налогоплательщику участие США в украинском вопросе.

РИА Новости | Перейти в фотобанк П/к министра иностранных дел РФ С. Лаврова и госсекретаря США Р. Тиллерсона

То есть фактически со стороны бизнес-подхода для американской стороны, новой администрации пока не совсем понятна степень доходов и убытков от, скажем так, продолжения линии Барака Обамы по украинскому вопросу. Они еще явно не выработали свою позицию и, конечно же, в этом отношении вполне естественно, что Тиллерсон звонил, разговаривал по телефону с украинским президентом, поскольку ему надо четче понимать, четче сформулировать свою позицию по украинскому вопросу.

Он провел консультации с европейскими коллегами, с Украиной именно в рамках подготовки встречи со своим российским коллегой Лавровым.

Узнаем ли мы в результате переговоров эту четкую позицию?

— Пока не хочется забегать вперед, но, я думаю, что в значительной мере мы видим, что команда, новая администрация США еще находится в процессе формирования, формально еще до конца не сформирована, и в этом отношении, действительно, это пока еще пристрелочные переговоры, обмен мнениями, не более того, какие-то крайние позиции, крайние точки, я думаю, будут представлены.

Ранее Денис Кирюхин в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что от консультации с Меркель зависит, как Трамп будет выходить на встречу с Путиным.

А эксперт-международник Владимир Кушниренко в эфире "ГС" заявил, что системное противостояние между США и Евросоюзом стоит рассматривать как данность.