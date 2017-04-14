Тиллерсон и "украинский вопрос" в Москве

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед – для РИА Новости Украина

Минск forever

После резкого обострения российско-американских отношений, возникшего в результате ракетного удара Вашингтона по авиабазе "Шайрат" в сирийской провинции Хомс, многие на Украине ожидали, что прибывший с первым визитом в Россию Тиллерсон воспользуется ситуацией, чтобы обострить и "украинский вопрос". Некоторые надежды на жесткую позицию по Украине давал и сам Тиллерсон, заявивший в ходе заседания Комиссии Украина – НАТО, что через три года после "российской агрессии против Украины, приведшей к аннексии Крыма, поддержка Украины со стороны Америки и НАТО остается непоколебимой".

Как подчеркивает авторитетный украинский еженедельник "Зеркало недели", накануне визита в Госдепартаменте сообщили о намерениях в очередной раз напомнить кремлевскому руководству, что санкции за вооруженную агрессию против Украины будут действовать до выполнения Минских договоренностей, а "крымский пакет" санкций останется в силе до возвращения полуострова под контроль Киева. Кроме того, Тиллерсон якобы обещал Петру Порошенко, что США откажутся от любых пакетных договоренностей по Украине и Сирии.

Реальность, как всегда, внесла свои коррективы. Как проинформировал по результатам переговоров госсекретарь США, "мы не обсуждали вопрос изменения статуса санкций, которые были применены в результате определенных действий, которые были предприняты в Украине". Это подтвердил и российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сказавший, что "госсекретарь санкциями сегодня не угрожал, как, собственно, ничем не угрожал".

Вместо этого стороны зафиксировали свою обоюдную позицию о необходимости полного выполнения Минских договоренностей, что явно не может порадовать киевских "ястребов", третий год ищущих способы пересмотреть "Минск-2". Более того, Россия и США договорились о создании совместной комиссии высокого уровня, которая рассмотрит все проблемные вопросы двусторонних отношений, включая и украинский кризис, в комплексе.

По словам Лаврова, "мы вспомнили о том, как при предыдущей администрации США был налажен двусторонний канал консультаций между Москвой и Вашингтоном в дополнение к "четверке", работающей в рамках нормандского формата".

Тонкости дипломатии

Как известно, дипломатические контакты, помимо официального протокола и церемониала, изобилуют различными тонкостями и сигналами, позволяя без прямых заявлений продемонстрировать отношение к своему визави.

Во время прибытия Рекса Тиллерсона в Москву главу внешнеполитического ведомства США ждал настоящий холодный душ. Встретить гостя не явился никто из значимых должностных лиц РФ, и госсекретарю пришлось удовольствоваться разговором с послом США в России Джоном Теффтом и скромным автомобилем.

Крайне красноречив и тот факт, что во время переговоров министров иностранных дел в российских СМИ было опубликовано заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, о том, что "99% пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения находятся в состоянии боеготовности, при этом 96% из них — в постоянной готовности к немедленному пуску". Это стало своеобразным ответом на объявление Дональда Трампа о ракетном ударе по Сирии во время переговоров с лидером КНР Си Дзинпинем.

Еще одной интригой визита оставалась возможная встреча Тиллерсона с российским президентом Владимиром Путиным. Непрофессиональные журналисты из "Радио Свобода" и их украинские коллеги объявили о том, что Рекс Тиллерсон отменил встречу с главой российского государства. На самом деле любому, хотя бы понаслышке знакомому с дипломатическим протоколом, прекрасно известно, что встречи министров с главами государств не являются обязательной частью официальных визитов, а решение принять иностранного гостя остается на усмотрение вышестоящего лица. Примет ли президент РФ Тиллерсона, стало известно лишь после завершения переговоров с Сергеем Лавровым. И сам факт их совместной поездки к президенту уже говорит о конструктивности и содержательности диалога министров. Общие декларации мог выслушать и Лавров, впоследствии доложив результаты своему руководителю.

Тиллерсон, Лавров и Путин беседовали два часа. Никакой официальной информации по итогам этой беседы обнародовано не было. Однако на следующее утром Дональд Трамп написал в своем Твиттере: "Дела между США и Россией пойдут превосходно. В свое время все придут в чувство и наступит прочный мир!".

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Если проанализировать эти контрастные сигналы, российско-американские переговоры можно действительно считать успешными и продуктивными. Думаю, не сильно ошибусь, если скажу, что многие в мире вздохнули с облегчением.

Без меня меня женили?

Но вернемся к Украине. Общий контекст переговоров между Россией и США несет в себе мало позитива для Киева.

Во-первых, проблема Украины явно покинула первые строки повестки дня, разместившись где-то между КНДР и Ираном, и не является первостепенной проблемой ни для Москвы, ни для Вашингтона.

Во-вторых, обе сверхдержавы, подойдя вплотную к опасной черте, нацелены на налаживание отношений. Как заявил Рекс Тиллерсон, "две крупные ядерные державы не могут находиться в таком состоянии дел". В попытках наладить диалог нет ни иллюзий, ни романтики. Решение о создании совместной комиссии по урегулированию проблемных вопросов говорит о том, что планируется скрупулезный анализ позиций и поиск точек соприкосновения без участия "посторонних".

В-третьих, в свете этого "украинский вопрос" автоматически попал в пакет возможных договоренностей, включающий в себя Сирию, КНДР, Иран, Афганистан, борьбу с терроризмом, проблемы разоружения и т.д.

В-четвертых, обсуждая конфликт на Украине, стороны вообще не упомянули о Крыме. Как отметил директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, "из публичных заявлений напрочь исчезла тема Крыма. Создается впечатление, что США и Россия перевернули эту тему и не рассматривают эту проблему как таковую. На повестке дня сейчас исключительно Донбасс". Это и есть проявление той самой "реальной политики".

Украине, которая умудрилась испортить отношения с новым президентом США еще до его избрания, будет крайне сложно, если не невозможно, добиться того, чтобы решение ее судьбы США и Россией осуществлялось с учетом позиции Украины и в ее присутствии. Вследствие бездарной внешней политики страна не имеет каналов связи ни с Москвой, ни с Вашингтоном. Дипломатические отношения с Россией фактически прерваны еще в 2014 году, а все попытки "понравиться" Дональду Трампу и новой администрации США пока успеха не имеют. Не помогло даже поспешное восхваление ракетного удара по Сирии, результаты которого сам Дональд Трамп, выступая в Конгрессе США, поспешил свести к частному случаю атаки на военный объект, где предположительно хранилось химическое оружие.

Естественно, диалог между РФ и новой администрацией США лишь начался, потому может преподнести немало сюрпризов. Но от Украины сейчас требуется крайне трезвая оценка своих позиций и возможностей, а не укоренившаяся в последние годы "общечеловеческая" трескотня и шапкозакидательство.

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