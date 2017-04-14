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    Политика

    Порошенко утвердил создание единого реестра военнообязанных

    Тема:

    Мобилизация в Украине (468)

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    Реестр будет содержать персональные и служебные данные военнообязанных граждан Украины в возрасте от 17 до 66 лет, а также данные о дате въезда и выезда за пределы страны.
    Петр Порошенко подписывает законопроект
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал закон о создании единого государственного реестра военнообязанных, сообщается в пятницу на официальном сайте Верховной Рады.

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    Парламент принял этот закон 16 марта. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе. На сайте Рады указывается, что документ в пятницу возвращен в парламент с подписью президента.

    В Украине до этого времени данные о военнообязанных хранились в военкоматах на бумажных носителях.

    Согласно документу, единый госреестр военнообязанных — это автоматизированная информационно-телекоммуникационная система, предназначенная для сбора хранения и использования данных о военнообязанных (призывниках). "Основными задачами реестра являются: ведение военного учета граждан Украины — военнообязанных; планирование и выполнение мер по мобилизации, призыва на срочную воинскую службу, а также военную службу по контракту", — говорится в тексте закона.

    Согласно документу, владельцем реестра является Министерство обороны Украины, а распорядителем — Генштаб.

    Реестр будет содержать персональные и служебные данные военнообязанных граждан Украины в возрасте от 17 до 66 лет, а также данные о дате въезда и выезда за пределы страны.

    Напомним, в субботу, 1 апреля, стартовал весенний призыв на срочную военную службу. Этой весной должны призвать 14 135 человек: в Вооруженных силах будут служить 9 135 человек, в Национальной гвардии — 4 200 человек, в Государственной специальной службе транспорта — 800 человек.

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