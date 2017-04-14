Порошенко утвердил создание единого реестра военнообязанных

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал закон о создании единого государственного реестра военнообязанных, сообщается в пятницу на официальном сайте Верховной Рады.

Парламент принял этот закон 16 марта. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе. На сайте Рады указывается, что документ в пятницу возвращен в парламент с подписью президента.

В Украине до этого времени данные о военнообязанных хранились в военкоматах на бумажных носителях.

Согласно документу, единый госреестр военнообязанных — это автоматизированная информационно-телекоммуникационная система, предназначенная для сбора хранения и использования данных о военнообязанных (призывниках). "Основными задачами реестра являются: ведение военного учета граждан Украины — военнообязанных; планирование и выполнение мер по мобилизации, призыва на срочную воинскую службу, а также военную службу по контракту", — говорится в тексте закона.

Согласно документу, владельцем реестра является Министерство обороны Украины, а распорядителем — Генштаб.

Реестр будет содержать персональные и служебные данные военнообязанных граждан Украины в возрасте от 17 до 66 лет, а также данные о дате въезда и выезда за пределы страны.

Напомним, в субботу, 1 апреля, стартовал весенний призыв на срочную военную службу. Этой весной должны призвать 14 135 человек: в Вооруженных силах будут служить 9 135 человек, в Национальной гвардии — 4 200 человек, в Государственной специальной службе транспорта — 800 человек.