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    Фотоленты

    В Украине активно стартовала призывная кампания

    8
    Весенний призыв-2017 в Одессе
    Весенний призыв-2017 в Одессе
    Весенний призыв-2017 в Одессе
    Весенний призыв-2017 в Одессе
    Весенний призыв-2017 в Харькове
    Весенний призыв-2017 в Харькове
    Весенний призыв-2017 в Харькове
    Весенний призыв-2017 в Харькове
    Весенний призыв-2017 в Харькове
    Весенний призыв-2017 в Харькове
    Весенний призыв-2017 в Харькове
    Весенний призыв-2017 в Одессе
    Весенний призыв-2017 в Одессе
    УНИАН
    Весенний призыв-2017 в Одессе
    Весенний призыв-2017 в Одессе
    УНИАН
    Весенний призыв-2017 в Одессе
    Весенний призыв-2017 в Одессе
    УНИАН
    Весенний призыв-2017 в Одессе
    Весенний призыв-2017 в Одессе
    УНИАН
    Весенний призыв-2017 в Харькове
    Весенний призыв-2017 в Харькове
    УНИАН
    Весенний призыв-2017 в Харькове
    Весенний призыв-2017 в Харькове
    УНИАН
    Весенний призыв-2017 в Харькове
    Весенний призыв-2017 в Харькове
    УНИАН
    Весенний призыв-2017 в Харькове
    Весенний призыв-2017 в Харькове
    УНИАН
    Весенний призыв-2017 в Харькове
    Весенний призыв-2017 в Харькове
    УНИАН
    Весенний призыв-2017 в Харькове
    Весенний призыв-2017 в Харькове
    УНИАН
    Весенний призыв-2017 в Харькове
    Весенний призыв-2017 в Харькове
    УНИАН

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    Весенний призыв-2017 в Одессе

    В субботу, 1 апреля, стартовал весенний призыв на срочную военную службу. Этой весной должны призвать 14 135 человек: в Вооруженных силах будут служить 9 135 человек, в Национальной гвардии — 4 200 человек, в Государственной специальной службе транспорта — 800 человек.

    Смотрите также: Почти 30 тысяч человек за день. В ДНР устроили внезапную мобилизацию

    Служить будут мужчины в возрасте 20-27 лет, годные по состоянию здоровья.

    Напомним, в конце февраля президент Петр Порошенко подписал указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2017 году".

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