наверх
06.04.201718:55
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.11
  • USD27.16+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Видео

    Почти 30 тысяч человек за день. В ДНР устроили внезапную мобилизацию

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (418)

    12510
    Крупнейшие в истории Донецкой народной республики мобилизационные сборы начались 6 апреля на полигоне вблизи города Шахтерск. Общее количество резервистов составило более 27 тысяч человек.
    "Первый Республиканский Телеканал" на Youtube

    "Третий год на нашей земле идет война, третий год враг пытается убить нас, наших детей и родителей. Ежедневно СМИ Украины рассказывают, как украинская армия должна нас убивать. Я горжусь, что родился в Донбассе. Горжусь вами. Вместе мы победим. Враг будет разбит", — заявил глава ДНР Александр Захарченко.

    Смотрите также: Последствия обстрела Петровского района Донецка

    "Особое внимание Вооруженных сил ДНР уделено проведению мобилизационных сборов резервистов республики на полигоне в районе Шахтерска", — подчеркнул заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

    По словам Басурина, основная задача — отработка слаженности действий мобилизационных резервов республики в случае масштабного обострения обстановки в Донбассе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Европарламента в Страсбурге.
    Безвиз наш? Европарламент сказал "да"
    Сотни человек штурмовали "газетную арку" в Полтаве: кадры с места событий. Видео
    Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве
    Международный валютный фонд
    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ
    Видео с места взрыва в доме в Петербурге
    Теракт в метро Санкт-Петербурга