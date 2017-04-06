Почти 30 тысяч человек за день. В ДНР устроили внезапную мобилизацию

"Третий год на нашей земле идет война, третий год враг пытается убить нас, наших детей и родителей. Ежедневно СМИ Украины рассказывают, как украинская армия должна нас убивать. Я горжусь, что родился в Донбассе. Горжусь вами. Вместе мы победим. Враг будет разбит", — заявил глава ДНР Александр Захарченко.

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"Особое внимание Вооруженных сил ДНР уделено проведению мобилизационных сборов резервистов республики на полигоне в районе Шахтерска", — подчеркнул заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По словам Басурина, основная задача — отработка слаженности действий мобилизационных резервов республики в случае масштабного обострения обстановки в Донбассе.