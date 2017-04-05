Геращенко назвал число заложников, удерживаемых ДНР и ЛНР

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. На сегодня известно о 121 человеке, которых ополченцы незаконно удерживают на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, сообщила представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Как сообщает сообщает пресс-служба парламента, на заседании Общественного совета по вопросам сотрудничества с религиозными организациями при Министерстве иностранных дел Украины Геращенко, в частности, акцентировала внимание на сложном процессе освобождения заложников, которые незаконно содержатся на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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Вице-спикер отметила, что на сегодня известно о 121 человеке, "которых террористы удерживают в местах неволи на Донбассе".

Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду, 29 марта, согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявляли, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Украины Петр Порошенко также дал поручение руководству Генштаба Вооруженных сил и министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.